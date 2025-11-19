ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το 2027 ανοίγει το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Οι πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι αναμένονται εντός του 2027.

Ένα έργο που αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον τουρισμό της Κρήτης. Οι προβλέψεις για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας κάνουν λόγο, με συγκρατημένες εκτιμήσεις, για 11,5 εκατ. τουρίστες, σε σύγκριση με τα περίπου 10 εκατ. επιβάτες του υφιστάμενου αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Εκτιμάται ότι το αεροδρόμιο μπορεί να εξυπηρετήσει άνετα 15 εκατ. επιβάτες, με τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης να έχει ενσωματωθεί ήδη στον αρχικό σχεδιασμό. Με επενδυτικό προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ, το έργο θεωρείται κομβικό για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης.

Οι εργασίες προχωρούν με ταχύ ρυθμό από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το ποσοστό προόδου του έργου έχει φτάσει ήδη στο 65%. Το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για περαιτέρω αναπτύξεις στην περιοχή, όπως ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.

Κατά την πρώτη ξενάγηση των δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις, έγινε γνωστό ότι το αεροδρόμιο θα μπορούσε να ξεκινήσει κανονική λειτουργία έως το τέλος του 2027, με τα αεροβοηθήματα να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται το πρόγραμμα ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer), που αφορά στη διαχείριση κινδύνου και προετοιμασία για την ομαλή λειτουργία νέων τερματικών σταθμών.

Ο αντιπρόεδρος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ευάγγελος Μασούρας, τόνισε ότι το νέο αεροδρόμιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα υποδομής της Κρήτης, κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ και αναπτύσσεται μέσω της εταιρείας παραχώρησης Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε., με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον όμιλο GMR (21,64%).

Όπως εξήγησε ο κ. Μασούρας, «η πίστα του νέου αεροδρομίου μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα 39 αεροσκάφη». Με την προσθήκη των 10 θέσεων στάθμευσης στις βοηθητικές φυσούνες, ο συνολικός αριθμός ανεβαίνει σε 49 αεροπλάνα, προσδίδοντας στο Καστέλι σημαντική χωρητικότητα ανάμεσα στα μεγαλύτερα περιφερειακά αεροδρόμια της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Το νέο αεροδρόμιο κατασκευάζεται με διεθνείς προδιαγραφές, με στόχο να αντικαταστήσει πλήρως το κορεσμένο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και να προσφέρει υποδομές που θα καλύψουν τις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών. Η μετάβαση στο νέο αεροδρόμιο προγραμματίζεται να γίνει μέσα σε μία ημέρα κατά τη low season του νησιού.

Η αίθουσα αναχωρήσεων θα εκτείνεται σε δύο επίπεδα, με επιβίβαση στα αεροσκάφη από φυσούνες ή μέσω πούλμαν, ενώ η εμπορική ζώνη θα διαθέτει 13.000 τ.μ. για καταστήματα εστίασης, εμπορικά καταστήματα και duty free.

Το έργο σε αριθμούς