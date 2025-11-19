Μ. Ρήγας: Στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο η προμήθεια φυσικού αερίου με αγωγό από το Ισραήλ

Στα σημαντικά οφέλη που μπορεί να έχει η Κύπρος από την εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγού από το Ισραήλ αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, μιλώντας στο 13ο Ενεργειακό Συμπόσιο που διεξήχθη στην Λευκωσία την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

O κ. Ρήγας υπογράμμισε ότι η Energean στη Μεσόγειο έχει συνολική παραγωγή περίπου 7,5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως σε Αίγυπτο, Ιταλία, Κροατία και Ισραήλ. Στο Ισραήλ, η εταιρεία καλύπτει σχεδόν το 50% της εγχώριας ζήτησης από το κοίτασμα Καρις το οποίο ανήκει στη Energean 100% και βρίσκεται σε 1600 μέτρα βάθος, 90 χμ από τις ακτές. Παράλληλα προωθεί εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nitzana προς Αίγυπτο και Ιορδανία, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει νέα ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο στο Block 2 στην Ελλάδα σε συνεργασία με την ExxonMobil

Η Energean λειτουργεί ως Operator επί 17 χρόνια σε έξι χώρες, διαθέτοντας ισχυρή τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της γεωλογίας της Ανατολικής Μεσόγειο έχοντας ήδη εκτελέσει 10 επιτυχημένες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ του Ισραήλ και δεκάδες σε Αίγυπτο και Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, έχει επενδύσει άνω των $3 δισ. για την ανάπτυξη σε χρόνο ρεκόρ σημαντικών υποδομών, όπως το FPSO Energean Power, τη μοναδική μονάδα αυτού του τύπου που λειτουργεί στη Μεσόγειο, αλλά και τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στην αγορά του Ισραήλ.

Έργο με όφελος για Κύπρο και Ισραήλ

Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Κύπρο έχει τη στήριξη της ισραηλινής κυβέρνησης και αναμένεται να ωφελήσει και τις δύο χώρες, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου.

Ο κ. Ρήγας σημείωσε ότι η απευθείας διασύνδεση μέσω αγωγού Ισραήλ–Κύπρου είναι απόλυτα συμπληρωματική με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για το FSRU στον Βασιλικό. “Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν όλες οι σχεδιαζόμενες υποδομές προκειμένου η Κύπρος να εκμεταλλευθεί τη γεωγραφική της θέση και να καταστεί ενεργειακό κέντρο της περιοχής”, ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Το έργο της μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο από το Ισραήλ συνεπάγεται σημαντικά οφέλη, καθώς:

Ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, διευρύνοντας τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου σε συμπληρωματική βάση προς τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Δημιουργεί ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου προς όφελος του καταναλωτή η οποία θα οδηγήσει σε σαφώς χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού. Προωθεί καθαρότερη ηλεκτροπαραγωγή , αντικαθιστώντας τα πετρελαϊκά καύσιμα.

Δημιουργεί συνθήκες σταθερότερου ενεργειακού κόστους και στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Συμβάλλει στη μείωση εκπομπών CO ₂ και προσεγγίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους για απανθρακοποίηση.

και προσεγγίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους για απανθρακοποίηση. Ενισχύει την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και συμβάλλει στη δημιουργία νέων ενεργειακών διαδρόμων οι οποίοι στο μέλλον μπορεί να έχουν και αμφίδρομη ροή.

“Η Energean στηρίζει μια ελεύθερη αγορά, τον υγιή ανταγωνισμό και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η πρότασή μας προσφέρει μια πρακτική και οικονομική λύση για να αρθεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε φυσικό αέριο από γειτονική χώρα και στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο καθαρή και βιώσιμη ενεργειακή πραγματικότητα, ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων προς εξαγωγή μέσω Αιγύπτου”, τόνισε ο κ. Ρήγας.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Energean

Η Energean προτείνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ιδιοκτησία και τη λειτουργία ενός νέου υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 200 χλμ. που θα συνδέει το FPSO Energean Power που παράγει από τα κοιτάσματα Karish και Karish North στο Ισραήλ, με την Κύπρο και τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής του ομίλου Cyfield στο Μαρί της Λάρνακας. Με τον όμιλο Cyfield έχει ήδη υπογραφεί Επιστολή Πρόθεσης για τη μεταφορά 0,3 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως.

Ο αγωγός θα μπορεί να λειτουργήσει εντός 12 μηνών από τη στιγμή που θα εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες.

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί τις εγκρίσεις των κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ. “Αναγνωρίζουμε την υφιστάμενη κατάσταση της κυπριακής αγοράς, η οποία έχει χαρακτηριστεί “αναδυόμενη” από την προηγούμενη κυβέρνηση για να επιτρέψει τις συνθήκες προστασίας του μονοπωλιου. Ωστόσο, δίνεται σήμερα η ευκαιρία στην κυπριακή Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και να εναρμονίσει την αγορά με τις συνθήκες ανταγωνισμού που επιτάσσει η ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη“, κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean.