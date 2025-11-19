ΟΛΘ και ΜΕΤΚΑ υπογράφουν τη σύμβαση για την επέκταση του 6ου προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης

Η ΟΛΘ Α.Ε. και η κοινοπραξία «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ Α.Ε. (ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 6) Κ/Ξ» υπέγραψαν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 τη σύμβαση Κατασκευαστικών Έργων για την επέκταση της λιμενικής υποδομής στον 6ο Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δρ. Ιωάννη Τσάρα, τον εκπρόσωπο της κοινοπραξίας Ντίνο Μπενρουμπή και την Αντιπρόεδρο της ΤΕΚΑΛ Α.Ε., Αργυρώ Ψαλτάκου, σηματοδοτώντας την έναρξη του σημαντικότερου έργου αναβάθμισης στην ιστορία του λιμένα.

Το έργο αποτελεί μέρος της Υποχρεωτικής Επένδυσης Αρ. 1 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΘ Α.Ε. και περιλαμβάνει την επέκταση του Προβλήτα 6 με επιπλέον 513 μέτρα μήκος, 306,5 μέτρα πλάτος και εκτεταμένη εκβάθυνση του διαύλου, ώστε να μπορεί να υποδέχεται ακόμη και πλοία τύπου ULCV (Ultra Large Container Vessels).

Η σύμβαση θέτει σε εφαρμογή τη βασική φάση των εργασιών, διάρκειας 40 μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 195,6 εκατ. ευρώ. Η επέκταση αναμένεται να έχει ισχυρό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ήδη από το στάδιο της κατασκευής, ενισχύοντας το ΑΕΠ, τα δημόσια έσοδα και την απασχόληση.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης:

• Θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων

• Θα μπορεί να υποδέχεται ULCV έως 24.000 TEU – δυνατότητα μοναδική για τη Βόρεια Ελλάδα

• Θα αυξήσει τη χωρητικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων από 650.000 TEU σε 1,5 εκατ. TEU

• Θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στη λιμενική βιομηχανία και τη διασυνδεσιμότητα της χώρας

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ Α.Ε. και τραπεζικό δανεισμό, με τους σχετικούς όρους να οριστικοποιούνται το επόμενο διάστημα.

Η ΟΛΘ Α.Ε. επισημαίνει ότι η επέκταση του 6ου Προβλήτα αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της από το 2018, καθιστώντας το λιμάνι έναν από τους πιο κρίσιμους διαμετακομιστικούς κόμβους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε:

«Με την υπογραφή της σύμβασης, το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή εποχή. Η επέκταση του Προβλήτα 6 αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα του λιμένος και δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή και τη χώρα».

Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, Ντίνος Μπενρουμπή, ανέφερε:

«Δεσμευόμαστε για άρτια και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών, με σεβασμό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Το έργο αποτελεί επένδυση προοπτικής για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τον ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεταφορών».