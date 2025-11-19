Metlen: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ

Στις αγορές βγαίνει η Metlen με την έκδοση ομολόγου αξίας 500 ευρώ εκατομμυρίων και διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό).

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί με την αρχική καθοδήγηση για την απόδοση της έκδοσης στο 4,25%.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την Δευτέρα, η Metlen σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενων χρεών, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για τα έξοδα της έκδοσης.

Εντολή να ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Joint Global Coordinators) έχουν λάβει οι BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Ο τίτλος θα αξιολογηθεί με BB+ από τις S&P και Fitch.