Metlen: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ
Στις αγορές βγαίνει η Metlen με την έκδοση ομολόγου αξίας 500 ευρώ εκατομμυρίων και διάρκειας 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητό).

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί με την αρχική καθοδήγηση για την απόδοση της έκδοσης στο 4,25%.

Εντολή να ενεργήσουν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Joint Global Coordinators) έχουν λάβει οι BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Ο τίτλος θα αξιολογηθεί με BB+ από τις S&P και Fitch.

