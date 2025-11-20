Αιολική ενέργεια: Ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας και άρση των διοικητικών εμποδίων
Ως αποτέλεσμα αιολικά έργα υπό ανάπτυξη και αιτήσεις καρκινοβατούν επί πολλά έτη, που ξεπερνούν τα δέκα (10). Σε μια εποχή που το ζητούμενο είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, ο ρυθμός ανάπτυξης της φθηνότερης μορφής ηλεκτροπαραγωγής, που είναι τα αιολικά πάρκα, υστερεί.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις για την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η ζητούμενη επιτάχυνση δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να εγκρίνονται. Αντίθετα, σημαίνει ότι πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο, κάθε αίτηση να λαμβάνει οριστική απάντηση, η οποία μπορεί να είναι είτε απορριπτική είτε θετική. Έτσι, σε εύλογο χρόνο όλοι -επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κράτος- θα ξέρουν πού και τι θα γίνει.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λογικό οι αιολικές επιχειρήσεις να παραμένουν όμηροι των αναίτιων καθυστερήσεων της Διοίκησης. Για αυτό, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, η ΕΛΕΤΑΕΝ επανάφερε δύο από τις σχετικές προτάσεις της:
- Για όσο η Διοίκηση παραβιάζει τις προθεσμίες που της έχει θέσει ο νόμος, πρέπει να αναστέλλονται ισόχρονα και οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος στις επιχειρήσεις και τις οποίες αδυνατούν να τηρήσουν εξαιτίας της καθυστέρησης της Διοίκησης.
- Όταν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθυστερούν συστηματικά να αποφασίσουν επί αιτημάτων χορήγησης ή τροποποίησης αδειών αιολικών πάρκων, τότε πρέπει ο ενδιαφερόμενος φορέας να έχει δικαίωμα να ζητήσει από το κεντρικό Υπουργείο να λάβει οριστική απόφαση επί του αιτήματος.
Πέραν των δύο ανωτέρω προτάσεων, η ΕΛΕΤΑΕΝ επεσήμανε και πάλι την ανάγκη να αποκατασταθεί η ισορροπία των τεχνολογιών Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα που έχει ανατραπεί. Για αυτό επανάφερε την πρότασή της για τήρηση του μείγματος του ΕΣΕΚ κατά τη χορήγηση των αδειών σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Επισυνάπτεται η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς το ΥΠΕΝ ΕΔΩ.