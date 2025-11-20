Αιολική ενέργεια: Ανάγκη για εφαρμογή της νομοθεσίας και άρση των διοικητικών εμποδίων

Παρά τις βελτιώσεις που έχουν νομοθετηθεί στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων Α.Π.Ε. κατά τα τελευταία έτη, η αιολική ενέργεια παραμένει δέσμια της γραφειοκρατίας και των διοικητικών εμποδίων. Βασικός λόγος είναι η αδυναμία των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών που δεν ελέγχονται από το Υπουργείο Ενέργειας, να εφαρμόσουν δίκαια, αποτελεσματικά και ισότιμα τη νομοθεσία: παραβιάσεις των προθεσμιών από τα κρατικά όργανα, συστηματικά αρνητικές γνωμοδοτήσεις χωρίς τεκμηρίωση, επανεξέταση και απόρριψη ήδη αδειοδοτημένων έργων με αφορμή αιτήματα βελτιωτικών τροποποιήσεών τους, άτυποι οριζόντιοι αποκλεισμοί και άλλα ανάλογα, διαμορφώνουν ένα δυσχερέστατο περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα αιολικά έργα υπό ανάπτυξη και αιτήσεις καρκινοβατούν επί πολλά έτη, που ξεπερνούν τα δέκα (10). Σε μια εποχή που το ζητούμενο είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, ο ρυθμός ανάπτυξης της φθηνότερης μορφής ηλεκτροπαραγωγής, που είναι τα αιολικά πάρκα, υστερεί.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει καταθέσει συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις για την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η ζητούμενη επιτάχυνση δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να εγκρίνονται. Αντίθετα, σημαίνει ότι πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο, κάθε αίτηση να λαμβάνει οριστική απάντηση, η οποία μπορεί να είναι είτε απορριπτική είτε θετική. Έτσι, σε εύλογο χρόνο όλοι -επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κράτος- θα ξέρουν πού και τι θα γίνει.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι λογικό οι αιολικές επιχειρήσεις να παραμένουν όμηροι των αναίτιων καθυστερήσεων της Διοίκησης. Για αυτό, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, η ΕΛΕΤΑΕΝ επανάφερε δύο από τις σχετικές προτάσεις της: