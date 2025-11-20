Γερμανία: Καταργεί το τέλος αποθήκευσης φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του ’26

Η κατάργηση της επιβάρυνσης, η οποία ανέρχεται σήμερα σε 2,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), οφείλεται στην αλλαγή του ενεργειακού νόμου που θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημερομηνία, ανέφερε η Trading Hub Europe σε ανακοίνωσή της.

Η Κάτω Βουλή της Γερμανίας, Μπούντεσταγκ, ψήφισε νομοσχέδιο στις 6 Νοεμβρίου, το οποίο προβλέπει ότι το κόστος της επιβάρυνσης που θα προκύψει έως το τέλος του 2025, το οποίο υπολογίζεται σε έως και 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ (3,9 δισεκατομμύρια δολάρια), θα καλυφθεί από το Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό.

Ο φόρος εισήχθη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 ώστε να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους αντικατάστασης του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών με ποσότητες με πιο ακριβή προέλευση και τρόπους μεταφοράς, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Έκτοτε, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας έχει συνειδητοποιήσει ότι ορισμένες από τις κρατικές πολιτικές, την υλοποίηση των οποίων διαχειρίζεται η THE, έχουν αυξήσει το κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές και έχει λάβει περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση των στρατηγικών που βασίζονται στην αγορά για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Η Γερμανία διαθέτει 22,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου, η οποία το 2024 ισοδυναμούσε με το 26% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσής της και την καθιστά έναν από τους μεγάλους παγκόσμιους παράγοντες αποθήκευσης στον κόσμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία.