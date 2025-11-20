  1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος – Το στίγμα Σιάμισιη και η στρατηγική της Helleniq Energy
Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος – Το στίγμα Σιάμισιη και η στρατηγική της Helleniq Energy
ΑΠΕ
Το θέμα της ημέρας
Το πρωτοσέλιδο
Φυσικό αέριο
0

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος – Το στίγμα Σιάμισιη και η στρατηγική της Helleniq Energy

0
Σιάμισιης-800-px
now viewing

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος – Το στίγμα Σιάμισιη και η στρατηγική της Helleniq Energy

0
now playing

HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025

logotypo-enerwave-dnenlarge-800-px
now playing

Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τον Όμιλο HELLENiQ ENERGY

3_Μαραθώνιος-2
now playing

Περισσότεροι από 350 εθελοντές της HELLENiQ ENERGY έτρεξαν στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Στο πρώτο Φόρουμ για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, παρουσίασε τη συνολική εικόνα μιας χώρας που αναβαθμίζεται σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν λειτουργεί πλέον ως γραμμή διέλευσης. Διαμορφώνει ροές, στηρίζει την τροφοδοσία της ΕΕ και ενισχύει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο στηρίχθηκε σε υποδομές που ήδη λειτουργούσαν. Τα συστήματα LNG και FSRU έδωσαν στην Ελλάδα προβάδισμα σε σχέση με ευρωπαϊκές οικονομίες που βρέθηκαν απροετοίμαστες. Η συμμετοχή στις πρώτες ροές LNG του Κάθετου Διαδρόμου και η επικείμενη επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης Σκοπίων ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της χώρας ως διαμετακομιστή και εξισορροπητή στην ευρύτερη περιοχή.

Η διατλαντική συνεργασία και η παρουσία αμερικανικών εταιρειών υψηλής τεχνογνωσίας αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την ελληνική ενεργειακή στρατηγική. Η συνεργασία με την ExxonMobil και την Chevron για έρευνες στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης προσθέτει τεχνολογικό κύρος και γεωπολιτικό βάρος.

Πράσινη μετάβαση με ρεαλιστικούς όρους

Ο Σιάμισιης τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η πράσινη μετάβαση δεν έρχονται σε σύγκρουση. Το τρίπτυχο της Helleniq Energy παραμένει σαφές. Πράσινες επενδύσεις με σταθερό ρυθμό, αποδοτικότητα και προσιτές τιμές. Η εταιρεία ζητά υπευθυνότητα στον σχεδιασμό ώστε η μετάβαση να μη μεταφέρει βιομηχανική δραστηριότητα σε τρίτες χώρες χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό όφελος.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί και σε εξαγωγέα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς τα Βαλκάνια. Η Enerwave, μέλος του ομίλου, κινείται προς αυτόν τον στόχο αξιοποιώντας ΑΠΕ, αποθήκευση και μονάδες φυσικού αερίου. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από καθαρούς κανόνες και επενδυτική σταθερότητα.

Με υποδομές που άντεξαν, συνεργασίες που προσθέτουν ισχύ και μια πράσινη στρατηγική βασισμένη στον ρεαλισμό, η Ελλάδα κατακτά θέση που υπερβαίνει τα γεωγραφικά της όρια. Η Helleniq Energy βλέπει την επόμενη μέρα με συγκεκριμένο πλάνο. Η χώρα έχει πλέον τα μέσα να στηρίζει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και να βελτιώνει την παρουσία της στη νέα αγορά ενέργειας της περιοχής.

tags:
Σχετικά θέματα
Μαθιός Ρήγας, Energean

Μ. Ρήγας: Στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο η προμήθεια φυσικού αερίου με αγωγό από το Ισραήλ

press-room 0
kasteli2

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το 2027 ανοίγει το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο Ηρακλείου

EnergyIn 0
metlen__Mytilineos-800-px

Metlen: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ

press-room 0
Close

Share this video