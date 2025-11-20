Η ινδική εταιρεία Reliance Industries σταμάτησε τις εισαγωγές ρωσικού αργού για τα διυλιστήρια της

Η ινδική εταιρεία Reliance Industries σταμάτησε τις εισαγωγές ρωσικού αργού για το συγκρότημα των διυλιστηρίων της στην Τζαμναγκάρ στην πολιτεία Γκουτζαράτ στα δυτικά της χώρας, από τις 20 Νοέμβριου, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπο της.

Ο ινδικός όμιλος, ο οποίος έχει μια μακράς διάρκειας συμφωνία αγοράς 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως από την μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft , είχε δηλώσει ότι θα τηρήσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, διατηρώντας παράλληλα τους δεσμούς με τους τρέχοντες προμηθευτές πετρελαίου.

Η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, ενώ τελευταία οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγούς πετρελαίου, τις Rosneft και Lukoil.

Από την 1η Δεκεμβρίου, όλες οι εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου από το διυλιστήριο θα προέρχονται από μη ρωσικό αργό πετρέλαιο, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Reliance σε δηλώσεις του.

Η Reliance ανακοίνωσε ότι η μετάβαση ολοκληρώθηκε πριν από το χρονοδιάγραμμα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τους περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων που τίθενται σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου.

Οι ΗΠΑ έχουν δώσει στις εταιρείες προθεσμία έως τις 21 Νοέμβριου να σταματήσουν σταδιακά τις συναλλαγές με τις ρωσικές εταιρείες παραγωγούς πετρελαίου, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι από τις 21 Ιανουαρίου δεν θα παραλαμβάνει καύσιμα που παράγονται σε διυλιστήρια που παρέλαβαν ή επεξεργάστηκαν ρωσικό πετρέλαιο 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία φορτωτικής.

Το 28% των εξαγωγών της Reliance το απορροφά η Ευρώπη.

Η Reliance ανακοίνωσε επίσης ότι όλες οι προκαθορισμένες αυξήσεις ρωσικού αργού πετρελαίου από τις 22 Οκτωβρίου τηρούνται, δεδομένου ότι όλες οι ρυθμίσεις μεταφοράς είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Το τελευταίο τέτοιο φορτίο φορτώθηκε στις 12 Νοεμβρίου και τυχόν φορτία που φτάνουν στις 20 Νοεμβρίου ή μετά θα παραλαμβάνονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο διυλιστήριό της στην Εγχώρια Δασμολογική Ζώνη, αναφέρει η Reliance στην ανακοίνωση της.