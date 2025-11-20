ExxonMobil: Νέα επένδυση σε αγωγό υγραερίου στη λεκάνη Permian

Η ExxonMobil ανακοίνωσε πως θα εξαγοράσει το 40% του αγωγού υγραερίου Bahia της Enterprise Products Partners. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ενεργειακός γίγαντας θα επενδύσει 650 εκατομμύρια δολάρια για τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ σκοπεύει να επεκτείνει τον αγωγό από το Τέξας στο Νέο Μεξικό. Παράλληλα, θα προστεθούν μονάδες άντλησης κατά μήκος της υποδομής. Ο αγωγός θα έχει έκταση 550 μίλια, με δυνατότητα μεταφοράς 600.000 βαρελιών/ημέρα υγρών φυσικού αερίου σε πρώτη φάση. Με την είσοδο της ExxonMobil, οι δύο νέοι εταίροι στοχεύουν να αυξήσουν τις ημερήσιες ποσότητες υδρογονανθράκων στο 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Η Λεκάνη Permian αποτελεί το σύγχρονο κέντρο της σχιστολιθικής επανάστασης στις ΗΠΑ, κατέχοντας την πρώτη θέση στην παραγωγή πετρελαίου και τη δεύτερη θέση στην παραγωγή φυσικού αερίου. Εντούτοις, η παραγωγή φυσικού αερίου και των λοιπών προϊόντων του αναμένεται να ενισχυθεί, κάτι που οδηγεί τις νέες επενδύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παραγωγή υγραερίου θα αυξηθεί κατά 30% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.