  1. Home
  2. Νέα
  3. ExxonMobil: Νέα επένδυση σε αγωγό υγραερίου στη λεκάνη Permian
ExxonMobil: Νέα επένδυση σε αγωγό υγραερίου στη λεκάνη Permian
Νέα
0

ExxonMobil: Νέα επένδυση σε αγωγό υγραερίου στη λεκάνη Permian

0
ExxonMobil6962
now viewing

ExxonMobil: Νέα επένδυση σε αγωγό υγραερίου στη λεκάνη Permian

PATN0852
now playing

ExxonMobil: Νέο κεφάλαιο για την ελληνική ενέργεια με γεωτρήσεις στο Ιόνιο από το 2027

PATN0852
now playing

Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: H ExxonMobil μπαίνει στο Block 2

Σταύρος-Παπασταύρου
now playing

Συνάντηση Στ. Παπασταύρου – Ν. Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις – Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen

Η ExxonMobil ανακοίνωσε πως θα εξαγοράσει το 40% του αγωγού υγραερίου Bahia της Enterprise Products Partners. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ενεργειακός γίγαντας θα επενδύσει 650 εκατομμύρια δολάρια για τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ σκοπεύει να επεκτείνει τον αγωγό από το Τέξας στο Νέο Μεξικό. Παράλληλα, θα προστεθούν μονάδες άντλησης κατά μήκος της υποδομής. Ο αγωγός θα έχει έκταση 550 μίλια, με δυνατότητα μεταφοράς 600.000 βαρελιών/ημέρα υγρών φυσικού αερίου σε πρώτη φάση. Με την είσοδο της ExxonMobil, οι δύο νέοι εταίροι στοχεύουν να αυξήσουν τις ημερήσιες ποσότητες υδρογονανθράκων στο 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Η Λεκάνη Permian αποτελεί το σύγχρονο κέντρο της σχιστολιθικής επανάστασης στις ΗΠΑ, κατέχοντας την πρώτη θέση στην παραγωγή πετρελαίου και τη δεύτερη θέση στην παραγωγή φυσικού αερίου. Εντούτοις, η παραγωγή φυσικού αερίου και των λοιπών προϊόντων του αναμένεται να ενισχυθεί, κάτι που οδηγεί τις νέες επενδύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παραγωγή υγραερίου θα αυξηθεί κατά 30% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

tags:
Σχετικά θέματα
φυσικό αέριο

Γερμανία: Καταργεί το τέλος αποθήκευσης φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του ’26

press-room 0
petrelaio

Η ινδική εταιρεία Reliance Industries σταμάτησε τις εισαγωγές ρωσικού αργού για τα διυλιστήρια της

press-room 0
motor-oil-logo

Motor Oil: Νέο προσωρινό μέρισμα για τους μετόχους

press-room 0
Close

Share this video