7 απαραίτητα βήματα πριν την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σύμφωνα με την LG

Η μετάβαση σε πιο αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις θέρμανσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι στόχοι για μείωση εκπομπών και εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν πλέον προτεραιότητα τόσο για νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις. Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει τα επτά κρίσιμα σημεία που πρέπει να εξετάσει κάθε καταναλωτής πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, μια τεχνολογία που τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω της υψηλής απόδοσης και της χαμηλότερης κατανάλωσης.

Η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, όπως τα LG Therma V R290 Monobloc και LG Multi V S R32, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών κτιρίων και κλιματικών συνθηκών. Πριν από την επιλογή συστήματος, η LG προτείνει την αξιολόγηση των παρακάτω επτά παραγόντων:

1. Αξιολόγηση κτιρίου και θερμικών αναγκών

Ο σωστός σχεδιασμός ξεκινά από την τεχνική αποτύπωση του χώρου. Το μέγεθος του κτιρίου, η μόνωση και η διαρρύθμιση καθορίζουν τον τύπο και την ισχύ της αντλίας θερμότητας. Η επιλογή συστήματος πρέπει να βασίζεται σε επαγγελματική μελέτη φορτίου, ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπημένη απόδοση χωρίς σπατάλη ενέργειας.

2. Έλεγχος επιδοτήσεων και κινήτρων

Πολλές αγορές έχουν υιοθετήσει πολιτικές που ενθαρρύνουν τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης. Στην Ευρώπη, οι μηχανισμοί επιδότησης και οι φορολογικές διευκολύνσεις παραμένουν ενεργοί και ανανεώνονται, διευκολύνοντας σημαντικά την επένδυση για νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους. Η LG συστήνει στους καταναλωτές να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες δράσεις πριν την αγορά.

3. Μετάβαση στα ψυκτικά νέας γενιάς

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις για το κλίμα επιταχύνουν τη χρήση ψυκτικών χαμηλού GWP, όπως τα R 32, R 454B και R 290. Η επιλογή ψυκτικού επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις απαιτήσεις συντήρησης.

4. Διαθεσιμότητα τεχνικής υποστήριξης

Ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας χρειάζεται εξειδικευμένη συντήρηση. Η LG διατηρεί ισχυρό δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχει εκπαίδευση στους τεχνικούς ανάλογα με το ψυκτικό και τον τύπο εξοπλισμού. Η πρόσβαση σε έμπειρους επαγγελματίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία.

5. Συσχέτιση αρχικού κόστους και πραγματικής εξοικονόμησης

Μια αντλία θερμότητας μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη αρχική επένδυση σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις. Ωστόσο, η υψηλή απόδοση και η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση. Σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις, η περίοδος απόσβεσης περιορίζεται ακόμη περισσότερο.

6. Θόρυβος και απαιτήσεις εγκατάστασης

Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που πληροί τους τοπικούς κανονισμούς θορύβου και διαθέτει επαρκή χώρο για σωστή λειτουργία. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν αυστηροί κανόνες, με έλεγχο θορύβου ακόμη και σε γειτονικές οικίες, συνεπώς απαιτείται έλεγχος πριν την αγορά.

7. Έξυπνη διαχείριση και συνδεσιμότητα

Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας προσφέρουν πλέον ψηφιακό έλεγχο μέσω εφαρμογών όπως το LG ThinQ, που επιτρέπει ρυθμίσεις από απόσταση, παρακολούθηση κατανάλωσης και προληπτικές ειδοποιήσεις. Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης όσο και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ολοκληρωμένες λύσεις LG για κάθε ανάγκη

Το LG Therma V R290 Monobloc απευθύνεται σε καταναλωτές που επιλέγουν περιβαλλοντική υπευθυνότητα και κορυφαία ενεργειακή απόδοση, χάρη στο φυσικό ψυκτικό R 290 και την υψηλή ενεργειακή κλάση. Το LG Multi V S R32 προσφέρει ευελιξία για μεγαλύτερους χώρους, δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων και προηγμένη λειτουργία αθόρυβης νυχτερινής λειτουργίας.

Με τη σταθερή επένδυση στην καινοτομία και τη δέσμευση για βιώσιμες λύσεις, η LG συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και στη δημιουργία ενός πιο υπεύθυνου ενεργειακού μοντέλου.