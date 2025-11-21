Helleniq Energy: Η επόμενη μέρα υπό τον Ανδρέα Σιάμισιη και τα στοιχήματα της αγοράς

Σε σαφώς προσδιορισμένους πυλώνες φαίνεται να χτίζει τη στρατηγική της επόμενης μέρας στη Helleniq Energy ο Ανδρέας Σιάμισιης. Ο έμπειρος CEO, που βρίσκεται στο τιμόνι του ομίλου από το 2019, έχει ήδη καταφέρει να αλλάξει το κλίμα στην αγορά μετά τις ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση – εξέλιξη που οδήγησε πρόσφατα τη μετοχή στα χαμηλά των 7,6 ευρώ.

Πλέον, παρά την υψηλή μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει το χρηματιστήριο, η μετοχή έχει ανακάμψει στην περιοχή των 8,2 ευρώ, διατηρώντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε επίπεδα κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επαναφορά έχουν διαδραματίσει τα μεγάλα deals στον τομέα των υδρογονανθράκων, τα οποία ο Σιάμισιης προώθησε συστηματικά. Μετά τη συμφωνία με τη Chevron για τα θαλάσσια κοιτάσματα νότια της Κρήτης, ακολούθησε και η συνεργασία με την Exxon Mobil για την περιοχή βόρεια της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, οι πρώτες γεωτρήσεις στα δύο projects θα μπορούσαν να ξεκινήσουν το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο προοπτικών για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές επιδόσεις του ομίλου έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Μετά το δύσκολο α’ εξάμηνο, το εννεάμηνο επέστρεψε σε καθαρή κερδοφορία 129 εκατ. ευρώ, με το γ’ τρίμηνο να αποτυπώνει ισχυρή ανάκαμψη: καθαρά κέρδη 149 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -198 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο συνδυασμός της πλήρους ενοποίησης της Enerwave (πρώην Elpedison), της βελτίωσης στα περιθώρια διύλισης και της απρόσκοπτης λειτουργίας των διυλιστηρίων εκτόξευσε τα συγκρίσιμα κέρδη στα 186 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο CEO συνεχίζει να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μετόχους, ανακοινώνοντας προ-μέρισμα 61,1 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ/μετοχή) για τη χρήση 2025, το οποίο θα καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2026. Συνολικά, στα χρόνια της διοίκησης Σιάμισιη, οι επιστροφές κεφαλαίου έχουν φτάσει τα 4 ευρώ/μετοχή, με τη μέση ετήσια απόδοση να ξεπερνά το 8%.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν ισχυρές. Η διεθνής αβεβαιότητα γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την αύξηση του καθαρού δανεισμού στα 2,5 δισ. ευρώ – αποτέλεσμα των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη – δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των παραμέτρων αποτελεί το «κλειδί» για να διατηρηθεί η κερδοφορία σε υψηλά επίπεδα και να επανέλθει η μετοχή προς τα περσινά υψηλά των 8,8 ευρώ.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, με βαθιά γνώση του ομίλου και της εγχώριας ενεργειακής αγοράς, καλείται τώρα να αποδείξει ότι η νέα στρατηγική κατεύθυνση μπορεί να μεταφραστεί σε βιώσιμη ανάπτυξη και σταθερή αξία για τους μετόχους.