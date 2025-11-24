Πετρέλαιο θέρμανσης: Σε ποιες τιμές κινείται στην αγορά

Οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά κοστολογείται κατά μέσο όρο γύρω στο 1,17 με 1,18 ευρώ το λίτρο. Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες προκειμένου να ζεσταθούν. Το Mega εστίασε στο θέμα.

Οι οικονομικές σόμπες τύπου χαλαζία ξεκινούν από περίπου 40 ευρώ και φτάνουν έως τα 80, καλύπτοντας βασικές ανάγκες θέρμανσης. Για μοντέλα μεγαλύτερης ισχύος, έως 3.000 βατ, οι τιμές κυμαίνονται από 60 έως 150 ευρώ. Οι πιο αποδοτικές επιλογές, με υψηλότερη ισχύ και καλύτερη θερμική απόδοση, ξεκινούν από τα 180 ευρώ.

Τιμές για σόμπες

Οικονομική επιλογή (έως 2 400 W) από 40 έως 80 €

Μεσαία επιλογή (έως 3 000W) – περίπου 60-150 €

Ανώτερης απόδοσης επιλογή – από 180 €

Στροφή σε φυσική θέρμανση

Με το χειμώνα προ των πυλών πολλοί είναι οι καταναλωτές που στρέφονται σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης με ξύλα και πέλετ να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η τιμή μάλιστα του κυβικού θεωρείται εξαιρετικά συμφέρουσα.

Ειδικότερα, η τιμή για το ξύλο ελιάς διαμορφώνεται στα 154 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το ξύλο δρυός κοστίζει 140 ευρώ στον καταναλωτή. Η πιο οικονομική λύση παραμένει το πεύκο, με 126 ευρώ το κυβικό. Παράλληλα, μια παλέτα πέλετ –ανάλογα με την ποιότητα– κυμαίνεται από 450 έως και 520 ευρώ.

Τιμές σε ξύλα και πέλετ

ΞΥΛΑ (τιμή ανά κυβικό)

Ελιά: από 154 ευρώ

Δρυς: από 140 ευρώ

Πεύκο: από 126 ευρώ

Πέλετ: από 450 έως 520 ανά παλέτα

Για κάποιους ωστόσο οποιαδήποτε μορφή θέρμανσης παραμένει απλησίαστη.