Το 1o Forum του HELLENiQ ENERGY Center for Energy & Sustainability @ Alba Graduate Business School αναδεικνύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον

Στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας στο πρώτο session του Forum.

Το 1ο Energy & Sustainability Knowledge Forum: Reframing the Energy Transition, που διοργανώθηκε από το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @ Alba Graduate Business School, συγκέντρωσε υψηλό ενδιαφέρον από εκπροσώπους της πολιτικής σκηνής, θεσμικούς φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και επιχειρηματικά στελέχη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του διαλόγου γύρω από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο.

Στην εναρκτήρια ενότητα του Συνεδρίου, με θέμα “The Strategic Role of Greece in Regional Energy Security”, συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, και η Πρέσβης των Η.Π.Α. κα Kimberly Guilfoyle, υπό τον συντονισμό του Δρ. Κώστα Ανδριοσόπουλου, Διευθυντή του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @ Alba Graduate Business School.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε ότι η μετάβαση πρέπει να είναι “βιώσιμη”, ενσωματώνοντας την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Τόνισε πως ο πραγματισμός στις πολιτικές αποφάσεις είναι κρίσιμος, ώστε να αποφευχθούν οπισθοδρομήσεις, σε μια περίοδο που οι ενεργειακές απαιτήσεις εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι η συζήτηση γύρω από την ενεργειακή μετάβαση πρέπει να βασιστεί σε πρακτικές και ρεαλιστικές επιλογές. “Χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα· και χωρίς βιωσιμότητα καμία ενεργειακή πολιτική δεν μπορεί να έχει διάρκεια”, σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας εφοδιασμού, σε μια περίοδο που το διεθνές ενεργειακό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα.

Παράλληλα, o κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, η οποία εξελίσσεται σε καθοριστικό δίαυλο ενέργειας για την Ευρώπη, καθώς και στην ανάγκη οι πολιτικές επιλογές να διασφαλίζουν ένα σταθερό και λειτουργικό ενεργειακό σύστημα για τις επόμενες δεκαετίες.

Ιδιαίτερο βάρος είχε η παρέμβαση που έκανε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κα Kimberly Guilfoyle, η οποία χαρακτήρισε την χώρα μας ως “παίκτη πρώτης γραμμής” για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και χαιρέτισε τις συνεργασίες της Ελλάδας με εταιρείες όπως οι ExxonMobil και Chevron, που ενισχύουν περαιτέρω την ενεργειακή σταθερότητα.

Το Forum ανέδειξε συνολικά τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, μέσα από έξι θεματικά sessions που κάλυψαν το σύνολο του ενεργειακού οικοσυστήματος – από την τεχνολογία και τις αγορές, έως τη χρηματοδότηση και τον ρόλο της εκπαίδευσης.