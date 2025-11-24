EcoFlow Black Friday: Οι πιο καυτές χειμερινές προσφορές!

Χάρη στις προσφορές των power station της EcoFlow, τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Info Quest Technologies, νοικοκυριά και επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς ένας φορητός σταθμός ενέργειας μπορεί να τους λύσει τα χέρια.

Eνας φορητός σταθμός ενέργειας σάς απαλλάσσει από το άγχος της λειτουργίας συσκευών ζωτικής σημασίας κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, ενώ, ταυτόχρονα, χαρίζει αξιοθαύμαστη… ανεξαρτησία από πρίζες, όταν θέλετε να τροφοδοτήσετε gadget και εργαλεία εκτός σπιτιού. Φέτος, η Info Quest Technologies φέρνει μια σειρά από EcoFlow συσκευές σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, προκειμένου να αποκτήσετε αυτήν που ταιριάζει στις δικές σας επαγγελματικές ή οικιακές ανάγκες.

Θέλετε να κάνετε μαστορέματα σε εξωτερικούς χώρους, να επαναφορτίσετε συσκευές όσο βρίσκεστε σε road trip, να φωταγωγήσετε τον κήπο ή απλά να μην έχετε το άγχος μιας διακοπής ρεύματος στο σπίτι ή στο γραφείο; Μπαλαντέζες και θορυβώδεις γεννήτριες ανήκουν στον προηγούμενο… αιώνα, από τη στιγμή που υπάρχουν οι φορητοί σταθμοί ενέργειας EcoFlow, τους οποίους μπορείτε να βρείτε σε εξαιρετικές Black Friday τιμές! Αξίζει να σταθούμε στα ανθεκτικά σε βροχή και σκόνη (IP65) μοντέλα Delta 3 και Delta 3 Plus, τα οποία έρχονται με χωρητικότητα που ξεκινά από τις 1.024Wh και μπορεί να φτάσει έως και τις 5kWh, επιστρατεύοντας επιπρόσθετες «add-on» μπαταρίες. Με τη βοήθεια ενός power station της σειράς Delta 3 μπορείτε να προσφέρετε απρόσκοπτα ρεύμα ακόμα και σε ενεργοβόρες συσκευές έως και 1.800W ισχύος (3.600W surge με τεχνολογία X-Boost) μέσα από 4 πρίζες AC. Προκειμένου να είναι πάντα ετοιμοπόλεμα, τα ίδια τα power station φορτίζουν ταχύτατα από πρίζα (πλήρης φόρτιση σε λιγότερο από μια ώρα), από έξοδο αυτοκινήτου ή ακόμα και από κάποιο φορητό ηλιακό πάνελ της EcoFlow.

Το Delta 3 Plus, μάλιστα, φέρει δύο επιπρόσθετες θύρες USB-C (140W) και δύο θύρες USB-A (36W), ικανές να φορτίσουν γρήγορα από laptop μέχρι smartphone. Παράλληλα, η συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth και Wi-Fi επιτρέπει πλήρη εποπτεία μέσω της δωρεάν εφαρμογής για smartphone. Τα Delta 3 έρχονται και με λειτουργία UPS για αυτόματη εναλλαγή σε μπαταρία, οπότε μπορούν να υποσχεθούν αδιάλειπτη τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο πολύτιμο PC σας.

Αν οι απαιτήσεις σας είναι αυξημένες, τότε ο φορητός σταθμός ενέργειας Delta Pro 3 έχει κατασκευαστεί για εσάς! Διαθέτει ροδάκια και ένα βολικό πτυσσόμενο χερούλι για εύκολη μεταφορά, γεγονός που ενθαρρύνει και η στεγανοποίηση IP65. Με έξοδο 4.000 Watt (που ενισχύεται με την τεχνολογία X-Boost στα 6.000W, αν χρειαστεί) μπορεί να τροφοδοτήσει μέσα από τις 7 παροχές AC ό,τι φανταστείτε, από αντλία νερού και ψυγείο, μέχρι… στεγνωτήριο και κλιματιστικό, ενώ δύο έξοδοι USB-C (100W) μπορούν να επωμιστούν τον φορητό υπολογιστή ή το κινητό σας. Η χωρητικότητα της μπαταρίας ανέρχεται στις 4kWh, επεκτάσιμη έως και τις 12kWh με επιπρόσθετες εξωτερικές μπαταρίες. Ενδεικτικά, και μόνο οι 4kWh είναι ικανές να δώσουν ζωή σε έναν σύγχρονο ψυγειοκαταψύκτη για μια ολόκληρη μέρα! Τέλος, το αθόρυβο Delta Pro 3 μπορεί να λειτουργήσει και ως UPS.

Με λειτουργία ψύξης για το καλοκαίρι και θέρμανσης για τον επερχόμενο χειμώνα (και μάλιστα με 6.800 BTU θερμαντικής ισχύος) το Wave 3 δεν είναι ακόμα ένα… gadgetάκι, αλλά ένα πληρέστατο φορητό κλιματιστικό, έτοιμο να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, όπου κι αν σας βγάλει η επόμενή σας εξόρμηση. Λειτουργεί με σύνδεση σε μια απλή οικιακή πρίζα, αλλά αν αποκτήσετε και την πρόσθετη συρταρωτή μπαταρία του, η οποία μπορεί να φορτίσει ακόμα και από ηλιακό πάνελ ή ένα power station, αποκτάτε πλήρη αυτονομία.

