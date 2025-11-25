Αυτήν την Παρασκευή ξεκινά η Charging & Battery Summit & Expo 2025

Στις 11 το πρωί της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, ανοίγει τις πύλες της στο κοινό η διήμερη Charging & Battery Summit & Expo, που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα.

Η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει περαιτέρω τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες λύσεις, των υποδομών και τεχνολογιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των μπαταριών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης ενέργειας.

Η Charging & Battery Summit & Expo υπερβαίνει τα όρια των εξειδικευμένων αγορών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται άμεσα σε αυτές. Αφορά το ευρύτερο κοινό των επαγγελματιών όλων των κλάδων (π.χ. τουρισμός, logistics, διαχείριση στόλου, real estate), προσφέροντας τις γνώσεις και τις λύσεις για την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ενέργειας στις δραστηριότητές τους. Μετατρέπει τις νέες τεχνολογίες σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοικονόμηση χρημάτων και πηγή κέρδους, μέσω λύσεων όπως η εγκατάσταση φορτιστών και η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας.

Διεθνές διήμερο συνέδριο

Στο διήμερο συνέδριο της διοργάνωσης θα αναδειχθούν όλες οι τεχνολογίες, οι τρόποι που η χρήση φορτιστών και η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να γίνει ένα προσοδοφόρο προϊόν, οι θέσεις της πολιτείας για την περεταίρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και οι επιστημονικές απόψεις ειδημόνων για θέματα αποθήκευσης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, την Παρασκευή 28 Νοεμβριου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα συμμετέχει σε ένα fireside chat με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Γεωργιάδη, όπου θα αναδειχτούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το κόστος του εισιτηρίου για τις δύο ημέρες του συνεδρίου είναι 124 ευρώ (100 ευρώ πλέον ΦΠΑ), ενώ για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μόνο τη μία ημέρα του συνεδρίου, υπάρχουν τα ανάλογα εισιτήρια στα 80,60 ευρώ (65 ευρώ πλέον ΦΠΑ). Τα εισιτήρια του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ.

Μπορείτε να δείτε τους ομιλητές και την ατζέντα του συνεδρίου εδώ.

Επίσκεψη στην έκθεση

Στον εκθεσιακό χώρο, θα παρουσιαστούν από τους εκθέτες, τεχνολογίες, προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις, στους κλάδους των υποδομών και τεχνολογιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των μπαταριών και της αποθήκευσης ενέργειας.

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της Charging & Battery Summit & Expo είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, είναι μία δωρεάν εγγραφή στη φόρμα επισκεπτών που υπάρχει εδώ.

Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στην έκθεση ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο στο συνέδριο.

Η Charging & Battery Summit & Expo 2025 διοργανώνεται με την υποστήριξη των εταιρειών:

Main Sponsors

– BYD‍

– ΔΕΗ

Sponsors

– EVziiin

– Ak Solar Technologies

– XCharge

– Re-Battery

– Automotive Solutions

Supporters

– e-Kinesis

– INFYPOWER

– COMBATT

Η διοργάνωση τελεί υπό τις Αιγίδες των:

– Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

– Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

– Ελληνοκινέζικο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

– Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

– Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

– Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος

– Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

– Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων

– Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού

Charging & Battery Summit & Expo 2025

Χώρος διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο.

Χρόνος διεξαγωγής: 28 – 29 Νοεμβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες: https://charging-batteryexpo.gr

Διοργάνωση: Verticom