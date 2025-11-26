Eurobank Equities: Ανεβάζει στα 62 ευρώ την τιμή-στόχο για Metlen

Κατά 11 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη Metlen η Eurobank Equities, από 51 στα 62 ευρώ, τονίζοντας ότι μεσοπρόθεσμος οδικός χάρτης της εταιρείας σηματοδοτεί μια αποφασιστική εξέλιξη στο επιχειρηματικό της μοντέλο, με 3 νέους υποτομείς μετάλλων — Κυκλικά Μέταλλα, Κρίσιμα Μέταλλα και Άμυνα — που αναμένεται να επαναπροσδιορίσουν το μείγμα ανάπτυξής της.

Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, συνολικά, αυτές οι νέες δραστηριότητες στοχεύουν να προσθέσουν περίπου 520 εκατ. ευρώ στο EBITDA, ή >50% της αύξησης προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο της διοίκησης για 1,9-2,1 δισ. ευρώ. Αυτές οι δραστηρίοτητες έχουν εξαιρετικά υψηλούς δείκτες απόδοσης (ROIC 30-70%) και συμπληρώνουν την υπάρχουσα αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό βιομηχανικό οικοσύστημα που εκτείνεται σε ενέργεια, κρίσιμα υλικά και αμυντική βιομηχανία.

Λαμβάνοντας υπόψη τους νέους επιχειρηματικούς πυλώνες, η Eurobank Equities προβλέπει πλέον ανάκαμψη του προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου στα 1,19 δισ. ευρώ το 2026 (από 970 εκατ. ευρώ το 2025, επηρεασμένο από έκτακτα γεγονότα) 1,39 δισ. ευρώ το 2027, φτάνοντας τα 1,65 δισ. ευρώ έως το 2028. Το τελευταίο σημαίνει αύξηση κατά 9% σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της, με ακόμη πιο έντονες αναβαθμίσεις στα επόμενα έτη (>20%), τροφοδοτούμενες από τη συμβολή κατά περίπου 0,4 δισ. ευρώ των νέων υποτομέων.

Εξ άλλου, η Eurobank Equities θεωρεί τις νέες δραστηριότητες στον τομέα των μετάλλων ως δομικό παράγοντα απόδοσης, με τον μετα-φόρων ROIC να αυξάνεται από 11% το 2025 σε 16% έως το 2029, καθώς οι δραστηριότητες με υψηλότερα περιθώρια κέρδους επεκτείνονται. “Κυρίως, αναμένουμε ότι τα FCF (ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα) θα γίνουν θετικά από το 2026, καθώς η αύξηση των κερδών και η στρατηγική rotation θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση των επενδυτικών δαπανών (περίπου 1,35 δισ. ευρώ το 2026)”.