Επιταχύνονται τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου στην Κεντρική Μακεδονία – Σημαντικές αυξήσεις σε νέες συνδέσεις για το 2025

Τα εκτεταμένα έργα ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης μεταξύ της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αθανασιάδου–Αηδονά, και της διευθύνουσας συμβούλου της Enaon EDA, Francesca Zanninotti, παρουσία στελεχών της εταιρείας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με έμφαση στην πρόοδο των έργων και στις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης του δικτύου.

Στο επίκεντρο τέθηκαν η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και η εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων στις έξι πόλεις όπου κατασκευάζονται νέα δίκτυα: Κιλκίς, Σέρρες, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Βέροια και Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Enaon EDA, θυγατρικής της Enaon του ομίλου Italgas, τα έργα υλοποιούνται βάσει χρονοδιαγράμματος, ενισχύοντας την περιοχή με σύγχρονες υποδομές έτοιμες να υποστηρίξουν και ανανεώσιμα αέρια στο μέλλον.

Πορεία υλοποίησης ανά πόλη

Βέροια: Έχουν ολοκληρωθεί 25 χλμ. από τα συνολικά 40 χλμ. του δικτύου, με μεγάλο μέρος να έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Ήδη έχουν κατασκευαστεί πάνω από 100 παροχές, με συνεχείς νέες συνδέσεις.

Αλεξάνδρεια: Ολοκληρωμένο το 87% του δικτύου των 28 χλμ., με την τροφοδοσία της πόλης να αναμένεται εντός Δεκεμβρίου.

Γιαννιτσά: Το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση με 45 χλμ. δικτύου χαμηλής πίεσης και περίπου 930 καταναλωτικές συνδέσεις.

Κατερίνη: Ολοκληρωμένο το 34% του δικτύου χαμηλής πίεσης από τα συνολικά 40 χλμ., με εργασίες και συνδέσεις να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

Σέρρες: Έχει ολοκληρωθεί το 59% του δικτύου (41 χλμ. συνολικά).

Κιλκίς: Ολοκληρωμένο το 86% του δικτύου των 31 χλμ.

Χρηματοδότηση και στρατηγική σημασία

Το συνολικό έργο αφορά προϋπολογισμό 49,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,2 εκατ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας. Το κατασκευαστικό σκέλος αντιστοιχεί σε 30,7 εκατ. ευρώ. Τα έργα ξεκίνησαν με πόρους του ΕΣΠΑ 2014–2020 και ολοκληρώνονται μέσω του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021–2027».

Οι νέες υποδομές θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την τοπική κοινωνία, καθώς μειώνουν το ενεργειακό κόστος και συμβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία. Ήδη, χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν συνδεθεί, όπως και κρίσιμες δημόσιες υποδομές — νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικά κτίρια και κοινωνικές δομές.

Ισχυρή ζήτηση και αύξηση συνδέσεων το 2025

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική άνοδο της ζήτησης για το 2025. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι νέες συμβάσεις σύνδεσης αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2024, με ενίσχυση όχι μόνο από οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, αλλά και από βιομηχανίες και δημόσια κτίρια.

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 15% στις ενεργοποιήσεις νέων συνδέσεων, ενώ στις έξι πόλεις όπου υλοποιούνται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα οι νέες συμβάσεις για το 2025 αυξήθηκαν κατά 18% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πόλεις αυτές εφαρμόζεται 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, κάτι που ενισχύει περαιτέρω το ενδιαφέρον και επιταχύνει τους ρυθμούς ένταξης στο δίκτυο φυσικού αερίου.