Η LG Business Solutions στην έκθεση Xenia 2025

Το τμήμα Business Solutions της LG Electronics (LG), σε συνεργασία με τον επίσημο συνεργάτη του Δρακουλάκης Α.Ε, έδωσε δυναμικό παρών στη μεγαλύτερη έκθεση για τον κλάδο της φιλοξενίας, την Xenia 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Στο Hall 2, Περίπτερο D02 – E01, η LG Business Solutions παρουσίασε ολοκληρωμένες, προηγμένες λύσεις τεχνολογίας και επαγγελματικού εξοπλισμού, που αναβαθμίζουν την εμπειρία φιλοξενίας και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο της LG, το οποίο περιλάμβανε:

• Έξυπνες ξενοδοχειακές τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζουν Google Cast και AirPlay Cast για εξατομικευμένη εμπειρία διαμονής.

• Digital Signage οθόνες για μοναδικές οπτικές εμπειρίες και προηγμένες λύσεις επικοινωνίας.

• Λύσεις HVAC, που εξασφαλίζουν άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα για όλους τους χώρους των ξενοδοχείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χαρακτηριστικά Google Cast και AirPlay Cast των Hotel Smart TVs της LG. Οι δυνατότητες αυτές επιτρέπουν στους επισκέπτες να προβάλλουν με ασφάλεια και ευκολία το προσωπικό τους περιεχόμενο στην οθόνη, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη και προσωποποιημένη εμπειρία φιλοξενίας και διαμονής, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στις αντλίες θερμότητας Therma V της LG, οι οποίες αποτελούν μια σύγχρονηλύση HVAC που προσφέρει άνεση και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλους τους χώρους ενός ξενοδοχείου. Το σύστημα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80% και είναι πλήρως συμβατό με σώματα καλοριφέρ και ενδοδαπέδια θέρμανση. Επιπλέον, εντάσσεται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που επενδύουν σε βιώσιμες υποδομές.

Ο Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas, δήλωσε: «Στην Xenia 2025 παρουσιάσαμε λύσεις που ενισχύουν ουσιαστικά την ποιότητα της φιλοξενίας και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Από τις Hotel Smart TVs με προηγμένες δυνατότητες διαμοιρασμού περιεχομένου έως τις αντλίες θερμότητας Therma V που προσφέρουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα, στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες του κλάδου με τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης.»

Η LG Business Solutions ευχαριστεί θερμά όλους όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερό της και δεσμεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τον κλάδο της φιλοξενίας με καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις.