  1. Home
  2. Ηλιακή
  3. ενέργεια
  4. Η Quest εξαγόρασε φωτοβολταϊκά στην Αττική
Η Quest εξαγόρασε φωτοβολταϊκά στην Αττική
Ηλιακή ενέργεια
Νέα
0

Η Quest εξαγόρασε φωτοβολταϊκά στην Αττική

0
Φωτοβολταϊκά στις στέγες
now viewing

Η Quest εξαγόρασε φωτοβολταϊκά στην Αττική

Φωτοβολταϊκά στις στέγες
now playing

Νέα δεδομένα για φωτοβολταϊκά στην ύπαιθρο: Αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης της αγροτικής γης στην Ελλάδα

FWTOVOLTAIKA
now playing

Φωτοβολταϊκά: Διεθνείς και εγχώριες τάσεις και προκλήσεις

φωτοβολταικα-για-αγροτες
now playing

Quest: Πώληση φωτοβολταϊκών 36,7 MW, έναντι 36 εκατ.

Με νέες επενδύσεις και εξαγορές ο όμιλος Quest ενισχύει την παρουσία του στον ενεργειακό τομέα.

Η εισηγμένη μητρική εταιρεία του ομίλου ανακοίνωσε ότι μέσω της θυγατρικής QUEST Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε, ολοκλήρωσε την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW.

Η συνολική δαπάνη εξαγοράς ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγοραζόμενες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες βρίσκονται στην Αττική

Με την εξαγορά αυτή η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest ανέρχεται πλέον σε 43,4 M

tags:
Σχετικά θέματα
φυσικό αέριο

Επιταχύνονται τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου στην Κεντρική Μακεδονία – Σημαντικές αυξήσεις σε νέες συνδέσεις για το 2025

press-room 0
petrelaio

Νέες πιέσεις στα ρωσικά έσοδα από το πετρέλαιο παρά την ανθεκτικότητα των εξαγωγών

press-room 0
ευδαπ1448214187

ΕΥΔΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος του 2019– 4,2 εκατ. ευρώ σε φόρους & πρόστιμα

press-room 0
Close

Share this video