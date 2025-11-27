Η Quest εξαγόρασε φωτοβολταϊκά στην Αττική
Με νέες επενδύσεις και εξαγορές ο όμιλος Quest ενισχύει την παρουσία του στον ενεργειακό τομέα.
Η εισηγμένη μητρική εταιρεία του ομίλου ανακοίνωσε ότι μέσω της θυγατρικής QUEST Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε, ολοκλήρωσε την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW.
Η συνολική δαπάνη εξαγοράς ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ.
Οι εξαγοραζόμενες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες βρίσκονται στην Αττική
Με την εξαγορά αυτή η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest ανέρχεται πλέον σε 43,4 M
tags: Quest Φωτοβολταϊκά