Η Quest εξαγόρασε φωτοβολταϊκά στην Αττική

Με νέες επενδύσεις και εξαγορές ο όμιλος Quest ενισχύει την παρουσία του στον ενεργειακό τομέα.

Η εισηγμένη μητρική εταιρεία του ομίλου ανακοίνωσε ότι μέσω της θυγατρικής QUEST Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε, ολοκλήρωσε την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW.

Η συνολική δαπάνη εξαγοράς ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγοραζόμενες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες βρίσκονται στην Αττική

Με την εξαγορά αυτή η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest ανέρχεται πλέον σε 43,4 M