Το νέο πενταετές σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ: ψηφιακό άλμα 4,87 δισ. ευρώ

Ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα αναβάθμισης που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα παρουσιάζει για την περίοδο 2026–2030 ο ΔΕΔΔΗΕ. Το Πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης προβλέπει επενδύσεις 4,87 δισεκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει σε μια ριζική ανανέωση των υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με δύο βασικούς άξονες: τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων μετρητών με 7,64 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές μέχρι το 2030. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ψηφιακής μετάβασης που έχει αναλάβει ο Διαχειριστής και συνοδεύεται από επένδυση 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο για την επέκταση της τηλεμέτρησης. Η μετάβαση αυτή αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, καθώς η δυναμική τιμολόγηση γίνεται πλέον εφικτή. Οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους σε πραγματικό χρόνο και να μετακινούν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες χαμηλότερου κόστους, ενώ οι αυτοπαραγωγοί θα αποκτήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη χονδρεμπορική αγορά μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Παράλληλα, το δίκτυο θα επιτηρείται αποτελεσματικότερα και θα μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με θετικές επιπτώσεις στη σταθερότητα του συστήματος και στη μείωση των ρευματοκλοπών. Είναι μια μετάβαση που μοιάζει με την αντικατάσταση ενός παλιού, αναλογικού θερμόμετρου με έναν έξυπνο θερμοστάτη που όχι μόνο καταγράφει, αλλά επικοινωνεί και καθοδηγεί.

Η δεύτερη βασική προτεραιότητα του σχεδίου αφορά τη θωράκιση του δικτύου από τους ολοένα πιο συχνούς και έντονους κλιματικούς κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται έργα υπογειοποίησης και μετατόπισης συνολικά 2.085 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης σε περιοχές με αυξημένο κλιματικό φορτίο. Προβλέπεται επίσης αντικατάσταση αγωγών και καλωδίων με υλικά μεγαλύτερης αντοχής, ώστε το δίκτυο να παραμένει λειτουργικό ακόμη και σε ακραίες συνθήκες, καθώς και πύκνωση στύλων για καλύτερη στατική και μηχανική ευστάθεια.

Κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας παίρνει και η εγκατάσταση 8.000 έξυπνων αισθητήρων IoT σε δασικές και ημιδασικές περιοχές, με προϋπολογισμό 12,03 εκατομμυρίων ευρώ και ολοκλήρωση ως το 2028. Οι αισθητήρες θα αξιοποιηθούν για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, αλλά και για την καταγραφή αλλαγών στην κλίση των στύλων που μπορεί να οφείλονται είτε σε βανδαλισμούς είτε σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε νέα cloud πλατφόρμα η οποία θα υποστηρίζει άμεση προειδοποίηση και ταχύτερη επέμβαση των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ. Η πιλοτική εφαρμογή ξεκινά από την Αττική και την Εύβοια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 208 έργα και θέτει ως θεμελιώδη αρχή την ασφάλεια και τη συνεχή διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή του όμως έχει και οικονομικό αποτύπωμα. Η αύξηση κατά 5,2 τοις εκατό στο επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να μεταφραστεί σε μεσοσταθμική αύξηση των τελών χρήσης δικτύου για τους καταναλωτές, θέμα που ήδη απασχολεί την αγορά.

Με την ψηφιακή αναβάθμιση, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το δίκτυο διανομής εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Ο ΔΕΔΔΗΕ επιχειρεί να δημιουργήσει μια πιο ευέλικτη, πιο έξυπνη και πιο ασφαλή υποδομή που θα υποστηρίζει τις ανάγκες της σύγχρονης ενεργειακής αγοράς και την αυξανόμενη παραγωγή από ΑΠΕ.