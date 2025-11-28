Έως 5 δισ. ευρώ η εξοικονόμηση από τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα έως το 2035

Σημαντικό οικονομικό όφελος για την εθνική οικονομία αναμένεται να αποφέρει η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς, με την εξοικονόμηση από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 δισ. ευρώ έως το 2035. Αυτό αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ σε νέο ενημερωτικό σημείωμα, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του έργου στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, τα διαθέσιμα στοιχεία από τη λειτουργία της διασύνδεσης Κρήτης–Πελοποννήσου, καθώς και οι εκτιμήσεις για την επόμενη δεκαετία, δείχνουν ότι το όφελος για τους καταναλωτές από τη μείωση των ΥΚΩ θα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι υπολογισμοί βασίζονται στο εκτιμώμενο κόστος ηλεκτροδότησης της Κρήτης – από 480 έως 660 εκατ. ευρώ ετησίως – το οποίο θα συνέχιζε να αυξάνεται αν το νησί παρέμενε εκτός ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Στα στοιχεία αυτά έχει συνυπολογιστεί το κόστος διατήρησης «ψυχρής εφεδρείας» για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, που εκτιμάται σε 40–60 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2035. Έτσι, το συνολικό όφελος στη δεκαετία προκύπτει μεσοσταθμικά 4,5 φορές μεγαλύτερο από τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει και τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη της διασύνδεσης: η παύση λειτουργίας των παλαιών πετρελαϊκών μονάδων της Κρήτης μειώνει κατά περίπου 500.000 τόνους ετησίως τις εκπομπές CO₂, ενώ μηδενίζονται οι αέριοι ρύποι από την τοπική ηλεκτροπαραγωγή.

Η εξοικονόμηση από τις διασυνδέσεις Κρήτης–Πελοποννήσου και Βορείων Κυκλάδων είχε ήδη επιτρέψει την ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος για όλους τους καταναλωτές μέσω επιδοτήσεων, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

Στο μεταξύ, μέσα στους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων (Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος), ενώ ακολουθούν τα έργα που θα οδηγήσουν στο οριστικό κλείσιμο των ρυπογόνων τοπικών μονάδων στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι νέες αυτές διασυνδέσεις αναμένεται να αποφέρουν επιπλέον εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από τις χρεώσεις ΥΚΩ.