Ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένει η Κίνα λόγω του παρατεταμένου και βαριού χειμώνα

Οι αυξημένες ανάγκες για θέρμανση, ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερα βαριού και παρατεταμένου χειμώνα, αναμένεται να οδηγήσουν σε ιστορικά υψηλή ηλεκτρική ζήτηση στην Κίνα, σύμφωνα με αξιωματούχους και εκτιμήσεις της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων. Η χειμερινή περίοδος του φετινού έτους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις οκτώ εβδομάδες, διάστημα μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, επιβαρύνοντας την κατανάλωση ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η αιχμή της ζήτησης προβλέπεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για νέο ρεκόρ στο κινεζικό ηλεκτρικό σύστημα. Με δεδομένο ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνεται τους χειμερινούς μήνες, ο άνθρακας θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής, με την κατανάλωσή του να αναμένεται επίσης σε ιστορικά υψηλό επίπεδο.

Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δικτύου, οι κινεζικές αρχές έχουν λάβει ήδη προληπτικά μέτρα. Η κεντρική κυβέρνηση έχει ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα άνθρακα, τα οποία φθάνουν τους 230 εκατ. τόνους, ενώ εγκρίθηκαν και παρεμβάσεις για την αύξηση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των περιφερειών της χώρας — μια κρίσιμη αλλαγή, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής ποικιλομορφίας και των διαφοροποιημένων ενεργειακών προφίλ σε κάθε περιοχή.

Παράλληλα, οι τιμές του άνθρακα έχουν ήδη κινηθεί ανοδικά ενόψει της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης. Η άνοδος αυτή ενισχύεται και από τον περιορισμό της εγχώριας παραγωγής τους τελευταίους μήνες, αποτέλεσμα κυβερνητικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο του κλάδου.