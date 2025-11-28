Power Couples 2.0: Η Eurelectric ανοίγει νέο κεφάλαιο στον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που πυροδότησε ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν πιέσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα, με τη βιομηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνεται κατά 5 τοις εκατό το 2023. Ακόμη και σήμερα, η ζήτηση δεν έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurelectric επιχειρεί να αναστρέψει την πορεία. Ο οργανισμός, που εκπροσωπεί τις καθετοποιημένες εταιρείες ηλεκτρισμού της Ευρώπης, θέτει στο επίκεντρο μια καθαρή στρατηγική: ο εξηλεκτρισμός των βιομηχανικών διαδικασιών είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, να περιοριστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα μέχρι το 2030.

Ο γενικός γραμματέας της Eurelectric, Kristian Ruby, το διατυπώνει χωρίς περιστροφές. Η ηλεκτροδότηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών μπορεί να γίνει οικονομικά ανταγωνιστική μέσα στην επόμενη πενταετία, αρκεί να υπάρξουν δύο προϋποθέσεις: να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και να αναπτυχθεί ένα ευέλικτο, απαλλαγμένο από άνθρακα δίκτυο που θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις και επενδυτές να κινηθούν με ασφάλεια προς λύσεις ηλεκτρισμού.

Το Power Couples 2.0 στο προσκήνιο

Για να μετατρέψει αυτές τις θέσεις σε πολιτικές, η Eurelectric ενεργοποιεί ένα νέο σχήμα διαλόγου: την πρωτοβουλία Power Couples 2.0. Πρόκειται για κύκλο στρογγυλών τραπεζών που συγκεντρώνουν μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές και ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής, με στόχο να εντοπιστούν τα μέτρα που θα στηρίξουν την ευρωπαϊκή παραγωγή στη φάση της ενεργειακής μετάβασης.

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι δύο αντιπρόεδροι της Eurelectric, ο Γιώργος Στάσσης από την Ελλάδα και η Catherine MacGregor της Engie. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός, καθώς καλούνται να συντονίσουν τον διάλογο με τους μεγάλους πελάτες του κλάδου και να αποτυπώσουν τις ανάγκες τους σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Η συμβολή του Στάσση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού φέρνει στο τραπέζι την εμπειρία της ελληνικής αγοράς, η οποία πέρασε από βαθιά ενεργειακή κρίση αλλά και ταχύτατη ανάπτυξη των δικτύων και των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη στρογγυλή τράπεζα του Power Couples 2.0 επικεντρώθηκε στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, εκεί όπου οι πιέσεις είναι εντονότερες. Η συζήτηση έφερε στην επιφάνεια έναν κοινό προβληματισμό: η Ευρώπη χάνει έδαφος απέναντι σε ΗΠΑ και Κίνα, κυρίως λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους που λειτουργεί σαν τροχοπέδη στις επενδύσεις.

Αναγκαιότητα, όχι επιλογή

Η εικόνα που περιγράφει η Eurelectric είναι σαφής. Η ενεργειακή κρίση λειτούργησε σαν απότομος παγετός στην οικονομία. Ανέβασε απότομα τις τιμές, πάγωσε την παραγωγή και άφησε πίσω της μια ζήτηση που ακόμη δεν έχει συνέλθει. Για να αποφευχθεί ένα νέο κύμα αποβιομηχάνισης, η Ευρώπη χρειάζεται σταθερό πλαίσιο, σαφείς επενδυτικούς κανόνες και δίκτυα που μπορούν να σηκώσουν το φορτίο της νέας εποχής.

Το Power Couples 2.0 επιδιώκει να γίνει ακριβώς ο μηχανισμός που θα γεφυρώσει τη φιλοδοξία με την πραγματικότητα. Μέσα από έναν πιο άμεσο διάλογο ανάμεσα στους παραγωγούς ηλεκτρισμού, τους μεγάλους καταναλωτές και τους πολιτικούς, η Eurelectric προσπαθεί να βάλει τις βάσεις για πολιτικές που θα κάνουν τον εξηλεκτρισμό εργαλείο ανάπτυξης και όχι εμπόδιο.

Αν οι θέσεις που καταθέτει η Eurelectric μετατραπούν σε συγκεκριμένα μέτρα, η Ευρώπη μπορεί να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος. Για τη βιομηχανία, αυτό σημαίνει σταθερότητα. Για τους ηλεκτροπαραγωγούς, σημαίνει ξεκάθαρο δρόμο για επενδύσεις. Και για την ενεργειακή μετάβαση, σημαίνει ότι μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανασυγκρότησης αντί για παράγοντα αποδυνάμωσης.

Αυτή είναι και η βασική φιλοδοξία του Power Couples 2.0. Να αποδείξει ότι η συνεργασία ανάμεσα σε πολιτική και βιομηχανία δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά αναγκαία για να επανέλθει η Ευρώπη ως ενεργειακή και παραγωγική δύναμη.