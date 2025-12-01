  1. Home
Ο μεγάλος διαγωνισμός eBILL της ΕΥΔΑΠ παρατείνεται έως τις 9 Ιανουαρίου 2026!

Η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε παράταση, μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2026, στον μεγάλο διαγωνισμό eBill, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της μεγάλης ανταπόκρισης των πελατών της στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL.

Όλοι οι πελάτες που θα ενεργοποιήσουν την υπηρεσία eBILL έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία, θα έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος στην κλήρωση για:

– Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC ή  

– ένα από τα δέκα ηλεκτρικά ποδήλατα EGOBOO Nostalgic Ride! 

Γιατί να εγγραφείτε στο eBILL; 

Γιατί με την κατάργηση του έντυπου λογαριασμού και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL

  • αποκτάτε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης ενημέρωσης, με email ή sms/viber, για την έκδοση του λογαριασμού σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, καθώς και υπενθύμιση για τη λήξη του λογαριασμού, χωρίς χρέωση 
  • μειώνετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό με «πράσινα» δώρα!! 

Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος πελάτες της ΕΥΔΑΠ με οικιακό τιμολόγιο, οι οποίοι έχουν καταργήσει τον έντυπο λογαριασμό και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBILL. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL και τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, πατήστε εδώ.

Γίνετε μέρος της αλλαγής, περάστε στον ψηφιακό κόσμο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και κερδίστε!

