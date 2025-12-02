Η πράσινη μετάβαση απαιτεί επενδύσεις-ρεκόρ και θεσμική ευελιξία, τονίζει ο Μάνος Μανουσάκης

Η ταχεία διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εκθετική αύξηση των ενεργειακών αναγκών λόγω της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλα έργα και υψηλές κεφαλαιακές επενδύσεις. Αυτό ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας σε πάνελ για την Ενεργειακή Ασφάλεια στο 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή στελεχών της HELLENiQ ENERGY και της Motor Oil Hellas.

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, την τελευταία πενταετία ο ΑΔΜΗΕ έχει υλοποιήσει επενδύσεις-ρεκόρ. Μόνο για το 2024 οι επενδύσεις άγγιξαν τα 730 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 αναμένονται στα 550 εκατ. ευρώ. Το 2026, ο ρυθμός προβλέπεται να επιταχυνθεί περαιτέρω, με τις επενδύσεις να προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ.

Το δεκαετές επενδυτικό πλάνο έως το 2034 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 6 δισ. ευρώ. Ο επικεφαλής του Διαχειριστή υπογράμμισε ότι η ενίσχυση και πύκνωση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί διεθνή πρακτική, καθώς οι ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης αυξάνονται ταχύτατα.

Ο κ. Μανουσάκης εκτίμησε ότι οι στόχοι του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να επιτευχθούν πριν το 2030, εφόσον συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό η ενσωμάτωση νέων μονάδων ΑΠΕ. Ωστόσο, τόνισε ότι η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ναυτιλία και η βιομηχανία θα είναι πιο περίπλοκη, απαιτώντας περισσότερο χρόνο και υψηλότερο οικονομικό κόστος.

Πέρα από τη χρηματοδότηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ σημείωσε ότι είναι αναγκαία η κοινωνική συναίνεση αλλά και μεγαλύτερη ρυθμιστική και θεσμική ευελιξία, ώστε ο Διαχειριστής να ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις ανάγκες του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πράσινη μετάβαση συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν στενή συνεργασία με παραγωγούς ενέργειας κάθε μεγέθους, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο ηλεκτρικό σύστημα.