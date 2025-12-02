Με μεγάλη επιτυχία και… ειδήσεις ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή τής 2ης Charging & Battery Summit & Expo

Με μεγάλη επιτυχία και ικανοποίηση μεταξύ των συνέδρων, επισκεπτών, εκθετών και χορηγών, πραγματοποιήθηκε η 2η Charging & Battery Summit & Expo η διοργάνωση για την ηλεκτροκίνηση, τη φόρτιση, την παραγωγή ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, το διήμερο 28 & 29 Νοεμβρίου 2025, στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας του διεθνούς συνεδρίου της διοργάνωσης, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συμμετείχε σε ένα fireside chat με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Γεωργιάδη. Ο Αναπληρωτής Υπουργός, αποκάλυψε πως μετά την κατάργηση των γραμμών των τρόλεϊ και την αντικατάσταση των οχημάτων από ηλεκτρικά λεωφορεία (που έχουν περίπου 50% χαμηλότερο κόστος λειτουργίας), οι υποσταθμοί τους θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν σημεία φόρτισης χωρίς, προφανώς, να απαιτείται επιπλέον ρευματοδότηση.

Επίσης, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε την τεράστια πρόοδο που υπάρχει ως προς τον αριθμό των σημείων φόρτισης και σημείωσε πως υπάρχει η σκέψη για την κατασκευή αυτόνομων υβριδικών σταθμών, ειδικά στους αυτοκινητοδρόμους. Ο ηλεκτρισμός θα προέρχεται από ΑΠΕ και οι σταθμοί θα είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι.

Τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου άνοιξε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κυρία Δέσποινα Παληαρούτα. Η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε πως για την κυβέρνηση είναι στρατηγική προτεραιότητα ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυτό δεν αλλάζει. Το πλάνο προς την πράσινη μετάβαση και την καθαρή ενέργεια θα προχωρήσει ρεαλιστικά και στοχευμένα. Άλλωστε, όπως σημείωσε η κ. Παληαρούτα, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές που έχουν δημιουργήσει σταθερά θεμέλια στην καθαρή ενέργεια και ήδη από το 2024 έγινε εξαγωγέας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στους εκθεσιακούς χώρους της διοργάνωσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν ηλεκτρικά οχήματα – δίκυκλα, μικρά ηλεκτρικά “super” car και οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, επιβατικά οχήματα – state of the art φορτιστές, ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, μπαταρίες εγκαταστάσεων, έως και ειδικές λύσεις πυρόσβεσης.

Η Charging & Battery Summit & Expo είναι η ετήσια διοργάνωση για την ηλεκτρική οικονομία. Υπερβαίνει τα όρια των εξειδικευμένων αγορών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται άμεσα σε αυτές. Αφορά και απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό των επαγγελματιών όλων των κλάδων (τουρισμός, logistics, διαχείριση στόλου, real estate κ.λπ.), προσφέροντας τις γνώσεις και τις λύσεις για την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης και της αποθήκευσης ενέργειας στις δραστηριότητές τους. Μετατρέπει τις νέες τεχνολογίες σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοικονόμηση χρημάτων και πηγή κέρδους, μέσω λύσεων όπως η εγκατάσταση φορτιστών και η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας.

