  Στο επίκεντρο του ταξιδιού του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον, η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και η υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών
Στο επίκεντρο του ταξιδιού του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον, η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και η υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών
Στο επίκεντρο του ταξιδιού του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον, η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και η υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών

Στο επίκεντρο του ταξιδιού του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον, η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ και η υλοποίηση των ενεργειακών συμφωνιών

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει σήμερα στην Ουάσιγκτον για σειρά επαφών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ενέργειας.

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (01:00 ώρα Ελλάδος, 3/12/2025), ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο International Democracy Union Forum (Φόρουμ της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης – Παγκόσμιας Οργάνωσης της Κεντροδεξιάς).  Στο φόρουμ θα παραστούν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, κ. Stephen Harper, η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Ευρωβουλευτής, κυρία Dolors Montserrat, καθώς και πλήθος Γερουσιαστών, Ευρωβουλευτών και εκπροσώπων κεντροδεξιών κομμάτων απ’ όλο τον κόσμο.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα του Υπουργού διαμορφώνεται ως εξής:

  • 9:00 (16:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του National Energy Dominance Council, κ. Doug Burgum στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
  • 10:30 (17:30 ώρα Ελλάδος): Επαφές με εκπροσώπους της αμερικανοεβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee (AJC).
  • 12:00 (19:00 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές κ.κ. Dina Titus, Jimmy Patronis και Gus Bilirakis.
  • 14:00 (21:00 ώρα Ελλάδος): Μετάβαση στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ , συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, κ. Chris Wright.
  • 16:15 (23:15 ώρα Ελλάδος): Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), κ. John Jovanovic.
  • 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδος, 4/12/2025): Συνάντηση με τον Διευθυντή του Office of Science and Technology Policy του Λευκού Οίκου, κ. Michael Kratsios στο Eisenhower Executive Office Building.
