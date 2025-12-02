Στρατηγική συνεργασία Europa & DCarbon: Ο ενσωματωμένος άνθρακας των κτιρίων «κλειδί» για το μέλλον της βιώσιμης δόμησης

Η Europa ηγείται στον τομέα της βιώσιμης δόμησης, αναπτύσσοντας συστήματα αλουμινίου που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα και ανταποκρίνονται στα αυστηρά κριτήρια διεθνών συστημάτων πιστοποίησης (LEED, BREEAM, DGNB). Στο πλαίσιο αυτό, η DCarbon με την εκτεταμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ελληνικά και διεθνή έργα, προσέφερε εξειδικευμένη συμβουλευτική για την ενίσχυση του βιώσιμου χαρακτήρα των προϊόντων της Europa.

Πρωτοβουλίες και Δέσμευση

Είναι αναμφισβήτητη η δέσμευση της Europa στην εκπόνηση Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA) των προϊόντων της, στην έκδοση Environmental Product Declarations για όλες τις προϊοντικές κατηγορίες προφίλ αλουμινίου (EPDs) καθώς και στην ετήσια επιτήρησή τους από εξωτερικό διαπιστευμένο συνεργάτη για έλεγχο μεταβολών στην παραγωγική της διαδικασία.

Ταυτόχρονα, η διαρκής αύξηση της ανακυκλωμένης πρώτης ύλης (δευτερόχυτου αλουμινίου) αποτελεί σημαντικό δείκτη για τη βιωσιμότητα των προϊόντων της Εταιρείας, αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την ηγετική θέση της Europa στον κατασκευαστικό τομέα αναφορικά με την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών δόμησης.

Παράλληλα, η έκδοση των Health Product Declarations (HPDs) επιβεβαιώνει τη μέριμνα της Europa για την υγεία των πελατών της, διασφαλίζοντας την, μέσα από την έκδοση των σχετικών εγγράφων που αφορούν τα συστατικά που περιέχονται στα προϊόντα της.

Ενσωματωμένος vs Λειτουργικός Άνθρακας: Μετασχηματίζοντας το αποτύπωμα εκπομπών των κτιρίων

Τα επόμενα χρόνια, η ισορροπία μεταξύ ενσωματωμένου και λειτουργικού άνθρακα θα αλλάξει δραματικά. Ο ενσωματωμένος άνθρακας θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων, καθιστώντας κρίσιμη τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και την επιλογή προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Το μέλλον

Το αλουμίνιο συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των υψηλών στόχων των διεθνών συστημάτων αξιολόγησης βιώσιμων κτιρίων, όπως το LEED, παρέχοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, σε συνδυασμό με την υψηλή ανακυκλωσιμότητα και το χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, στοιχεία που είναι καθοριστικά για την κάλυψη των αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας, όπως αυτά διαμορφώνονται πλέον.

Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το τρίπτυχο που καθορίζει ήδη το μέλλον των συστημάτων αλουμινίου:

Κτιριακό κέλυφος υψηλής απόδοσης

Ενισχυμένη αεροστεγανότητα

Μειωμένος ενσωματωμένος άνθρακας

Η συνεργασία Europa και DCarbon δεν είναι απλώς μια τεχνική σύμπραξη· είναι μια κοινή δέσμευση για την επιτάχυνση της μετάβασης σε κτίρια χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Η φιλοσοφία που μας καθοδηγεί είναι σαφής: η βιωσιμότητα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του κτιριακού τομέα στο μέλλον.