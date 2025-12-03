Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Σε μια εποχή όπου η Βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλή δέσμευση αλλά εργαλείο μετασχηματισμού ολόκληρων κλάδων, η μεταλλευτική δραστηριότητα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ελληνικός Χρυσός, ως μία ιστορική μεταλλευτική εταιρεία που αναπτύσσει τη μεγαλύτερη μεταλλευτική επένδυση $3 δισ. στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, επενδύει σε ένα μοντέλο λειτουργίας όπου η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2024, αποτυπώνοντας τις επιδόσεις και προτεραιότητές της, για ουσιώδη θέματα που ενδιαφέρουν τους κοινωνικούς της εταίρους.

Σημαντική συνεισφορά στην οικονομία

Το 2024, η Ελληνικός Χρυσός διένειμε συνολικά 439,4 εκατ. ευρώ ενισχύοντας την ελληνική οικονομία, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και προάγοντας υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς της. Από αυτά, 334,3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν απευθείας σε εργολάβους, προμηθευτές και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία έμμεσων και επαγόμενων θέσεων εργασίας. 14,2 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στο Ελληνικό Κράτος, εκ των οποίων 5,1 εκατ. ευρώ διατέθηκαν απευθείας στον Δήμο Αριστοτέλη μέσω μεταλλευτικών τελών (και απορρέουν από τη δραστηριότητα του 2023), ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής, με 2.528 θέσεις εργασίας στο τέλος του 2024 και 112 νέες προσλήψεις μέσα στο έτος, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει σε ανθρώπους που εκπαιδεύονται, εξελίσσονται και τους δίνεται η δυνατότητα να ζήσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους. Το 2024 καταγράφηκαν 33.291 ώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων 19.605 αφορούσαν αποκλειστικά προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας, με τις επενδύσεις στον τομέα αυτό να ξεπερνούν τα 2,6 εκατ. ευρώ.

Άνθρωπος και κοινωνία στο επίκεντρο

Στην Ελληνικός Χρυσός, κάθε κοινωνική δράση θεωρείται ουσιαστική μόνο όταν έχει σχεδιαστεί από κοινού με την τοπική κοινωνία, ώστε να απαντά σε πραγματικές ανάγκες.

Το 2024, η εταιρεία διέθεσε 2,47 εκατ. ευρώ σε 137 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Πάνω από το 90% των επενδύσεων (2,2 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε αποκλειστικά στον Δήμο Αριστοτέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν 367 δράσεις διαβούλευσης με φορείς, συλλόγους και κατοίκους επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της εταιρείας στη δύναμη της τοπικής ανάπτυξης μέσα από ανοιχτό κοινωνικό διάλογο.

Δομές υγείας και παιδείας σε πρώτο πλάνο

Η γνώση είναι η πιο ουσιαστική μορφή ανάπτυξης και για την Ελληνικός Χρυσός αποτελεί προτεραιότητα. Το 2024, η εταιρεία επένδυσε 647.000 ευρώ σε εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τη μάθηση, την δημιουργικότητα και τις δεξιότητες των νέων, ανοίγοντας τους δρόμους για μια πιο δυναμική ακαδημαϊκή πορεία. Παράλληλα, η εταιρεία διέθεσε πάνω από 203.000 ευρώ για την αναβάθμιση δομών υγείας, τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινωνία.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Οι επενδύσεις σε μια από τις σταθερές προτεραιότητες της εταιρείας, την ενσωμάτωση πρακτικών και έργων που διασφαλίζουν τη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση στη λειτουργία της, ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης με τη μεταφορά 288.000 τόνων παλαιών μεταλλευτικών αποβλήτων από την παρελθοντική δραστηριότητα προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων, ενώ η ανακύκλωση νερού αυξήθηκε κατά 19,8%, σε σχέση με το 2023.

Κοινωνία ίσων ευκαιριών

Μέσα από έρευνα στον Δήμο Αριστοτέλη, εντοπίστηκε η ανάγκη περαιτέρω στήριξης των εργαζόμενων μητέρων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα προγράμματα και παροχές, που προάγουν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Το 14,2% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι γυναίκες, ποσοστό που αυξάνεται σταθερά αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας για ίσες ευκαιρίες στην εργασία, μέσα από μία κουλτούρα συμπερίληψης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελληνικός Χρυσός δεν είναι στατική έννοια, αλλά μια διαρκής διαδικασία μετασχηματισμού. Από τα προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών, έως τις στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία, κάθε πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας, που αποδεικνύει με τρόπο διαφανή και τεκμηριωμένο ότι η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτική, περιβαλλοντικά υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη.