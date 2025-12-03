Η Schneider Electric λανσάρει τη νέα λύση, Schneider Boost Pro, για αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας, υπερσύγχρονης λύσης τοπικής αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, Schneider Boost Pro, σε όλη την Ευρώπη. Η νέα λύση βοηθά, τόσο εμπορικές, όσο και βιομηχανικές εγκαταστάσεις να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη, να περιορίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και να διασφαλίσουν τη συνεχή και ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων τους.

Ο εξηλεκτρισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται και ταυτόχρονα διενεργείται η μετάβαση της παραγωγής από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα οποία εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα CO₂, προς πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παράγουν πλέον το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ΕΕ. Η περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού, ωστόσο, θα αποδειχθεί πρόκληση, λόγω της μεταβλητότητας και της διακοπτόμενης φύσης των ΑΠΕ, καθώς και της ανάγκης εκσυγχρονισμού του δικτύου για την παροχή ενός ευέλικτου και διαδραστικού συστήματος.

Η λύση Schneider Boost Pro υποστηρίζει τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, παρέχοντας δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας που ενισχύουν την ευελιξία, τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα στην τροφοδοσία ενέργειας σε βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια.

Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες Schneider Boost Pro είναι επίσης κατάλληλο για εγκατάσταση σε χώρους αποθηκών και αμαξοστασίων, ώστε να υποστηρίζει τη φόρτιση βαρέων οχημάτων, όπως λεωφορεία και φορτηγά. Επιπλέον, μπορεί να ενσωματωθεί σε υποδομές μεταφορών, όπως κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, όπου απαιτούνται αξιόπιστες και υψηλής χωρητικότητας λύσεις φόρτισης.

Με επεκτασιμότητα από 200 kWh έως 2 MWh, συνδυάζοντας έως και 10 μονάδες, η Schneider Boost Pro αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης λύσης της Schneider Electric για την βέλτιστη διαχείριση ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει διανομή ενέργειας, φορτιστές EV, edge control, λογισμικό και υπηρεσίες.

Η λύση Schneider Boost Pro προσφέρει μια σειρά από οφέλη προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σύγχρονων κτιρίων, μέσω των εξής περιπτώσεων χρήσης:

Βελτιστοποίηση Αυτοκατανάλωσης: Αποθηκεύει την πλεονάζουσα ανανεώσιμη ενέργεια για να μεγιστοποιηθεί η χρήση της και να αυξηθεί η ενεργειακή αυτονομία.

Αποθηκεύει την πλεονάζουσα ανανεώσιμη ενέργεια για να μεγιστοποιηθεί η χρήση της και να αυξηθεί η ενεργειακή αυτονομία. Ανακατανομή Ισχύος: Ισορροπεί τη χρήση ενέργειας μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας ένα προφορτισμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, όταν η απαιτούμενη ζήτηση υπερβαίνει την διαθέσιμη ενέργεια. Παρέχει, επίσης, αξιόπιστη εφεδρική τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.

Ισορροπεί τη χρήση ενέργειας μεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας ένα προφορτισμένο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, όταν η απαιτούμενη ζήτηση υπερβαίνει την διαθέσιμη ενέργεια. Παρέχει, επίσης, αξιόπιστη εφεδρική τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Διαχείριση Τιμολογίων: Επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται την αυτοκατανάλωση και τη μετατόπιση φορτίου. Η μπαταρία φορτίζει κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης, όταν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές, και εκφορτίζεται κατά τις ώρες αιχμής, όταν οι τιμές είναι υψηλές, μειώνοντας το κόστος ενέργειας.

Επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται την αυτοκατανάλωση και τη μετατόπιση φορτίου. Η μπαταρία φορτίζει κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης, όταν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές, και εκφορτίζεται κατά τις ώρες αιχμής, όταν οι τιμές είναι υψηλές, μειώνοντας το κόστος ενέργειας. Δημιουργία Εσόδων: Ανταποκρίνεται σε σήματα του διαχειριστή συστήματος διανομής για ευέλικτη διαχείριση της ενέργειας, επιτρέποντας επιπλέον ροές εσόδων, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τη σταθερότητα του δικτύου.

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες Schneider Boost Pro:

Επεκτασιμότητα: Μπορούν να συνδυαστούν έως δέκα μονάδες Schneider Boost Pro, παρέχοντας συνολική χωρητικότητα έως 2 MWh – ιδανικό για αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Μπορούν να συνδυαστούν έως δέκα μονάδες Schneider Boost Pro, παρέχοντας συνολική χωρητικότητα έως 2 MWh – ιδανικό για αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. Πιστοποιημένη Κυβερνοασφάλεια από τον Σχεδιασμό: Διασφαλίζει πλήρη προστασία δεδομένων και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Διασφαλίζει πλήρη προστασία δεδομένων και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. AI-driven Στοιχεία: Ενσωματώνεται με το EcoStruxure Microgrid Advisor, μια λύση βασισμένη στο cloud και τεχνητή νοημοσύνη, ικανή να προβλέπει τις καιρικές συνθήκες, την παραγωγή σε εγκαταστάσεις, τα σχήματα ζήτησης και τις συνθήκες της αγοράς, επιτρέποντας πιο ακριβείς προβλέψεις και βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Ενσωματώνεται με το EcoStruxure Microgrid Advisor, μια λύση βασισμένη στο cloud και τεχνητή νοημοσύνη, ικανή να προβλέπει τις καιρικές συνθήκες, την παραγωγή σε εγκαταστάσεις, τα σχήματα ζήτησης και τις συνθήκες της αγοράς, επιτρέποντας πιο ακριβείς προβλέψεις και βέλτιστη λήψη αποφάσεων. Υποστήριξη και Συντήρηση: Ξεκινά με εξειδικευμένη εγκατάσταση και περιλαμβάνει προσαρμοσμένα προγράμματα υπηρεσιών και συντήρησης, γρήγορους χρόνους ανταπόκρισης και δυνατότητα απομακρυσμένης συντήρησης για μέγιστη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Ο Jean-Baptiste Hazard, Senior Vice President και Head of eMobility στη Schneider Electric, δήλωσε: «Με την εμφάνιση ενός νέου ενεργειακού τοπίου, που καθοδηγείται από την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό, οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε ηλεκτρολογικού συστήματος. Μέχρι το 2030, τα εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια θα αντιμετωπίσουν έως και 35% υψηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως λόγω της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, πολλές οργανώσεις περιορίζονται από την καθορισμένη χωρητικότητα του δικτύου και την διακοπτόμενη παραγωγή από ΑΠΕ.»

Top of Form

Bottom of Form

Η λύση Schneider Boost Pro δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας μέσω έξυπνης αποθήκευσης με μπαταρίες. Αυτό είναι κρίσιμο στο νέο ενεργειακό τοπίο, καθώς βοηθά στην εξισορρόπηση της μεταβλητότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώνει την πίεση στο δίκτυο κατά τις ώρες αιχμής. Σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικές, αποδοτικές και βιώσιμες στις λειτουργίες τους – επιτρέποντας στους πελάτες μας να αναδιαμορφώσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές για το μέλλον.