  1. Home
  2. Ηλεκτροκίνηση
  3. Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”
Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”
Ηλεκτροκίνηση
Νέα
0

Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”

0
ηλεκτρικα
now viewing

Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ” προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σήμερα, Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, θα πιστωθεί με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ”, το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα.

tags:
Σχετικά θέματα
Women4Change_Aristotelis

Ελληνικός Χρυσός και WHEN: Ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα «Women 4 Change» και «Girls 4 Change»

press-room 0
titan

TITAN: Ευρωπαϊκή διάκριση για τη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση)

press-room 0
I8QZC7~D-2

Η Schneider Electric λανσάρει τη νέα λύση, Schneider Boost Pro, για αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες

press-room 0
Close

Share this video