Η Gorenje ανάμεσα στο 1% των πιο βιώσιμων εταιρειών παγκοσμίως

Η Gorenje, διεθνές brand στον τομέα των οικιακών συσκευών, κατατάσσεται στο 1% των πιο βιώσιμων εταιρειών παγκοσμίως, λαμβάνοντας την ανώτατη πλατινένια διάκριση στην ετήσια αξιολόγηση βιωσιμότητας της EcoVadis για το 2025. Η διάκριση αυτή αφορά την Gorenje ως μέλος του ομίλου Hisense Europe, ο οποίος προάγει τη βιωσιμότητα ως βασική αξία και πυλώνα της λειτουργίας του.

Η Gorenje ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών της στον τομέα της βιωσιμότητας, έχοντας ήδη λάβει ασημένιες διακρίσεις EcoVadis το 2023 και το 2024. Οι πρόσθετες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν τον τελευταίο χρόνο οδήγησαν στην κορυφαία πλατινένια διάκριση του 2025, κατατάσσοντας την Gorenje πάνω από βασικούς ανταγωνιστές στον κλάδο.

Η EcoVadis αξιολόγησε την εταιρεία σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματική της δραστηριότητα, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την κοινωνία συνολικά, όπως η παραγωγή, τα προϊόντα, οι άνθρωποι, η αλυσίδα εφοδιασμού, οι βιώσιμες λειτουργίες και η εταιρική υπευθυνότητα. Η Gorenje διαθέτει σημαντικές πιστοποιήσεις, όπως SA8000 για την κοινωνική υπευθυνότητα, ISO 14001 για το περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης, ISO 50001 για την ενεργειακή διαχείριση, ISO 45001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, και συμμετέχει στην πρωτοβουλία Global Compact των Ηνωμένων Εθνών.

«Η πλατινένια διάκριση EcoVadis αποτελεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς μας στον τομέα της βιώσιμης λειτουργίας. Το γεγονός ότι η Gorenje κατατάσσεται στο 1% των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως δείχνει ότι επιτυγχάνουμε ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλους τους βασικούς τομείς. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτή η διάκριση είναι μόνο η αρχή, μια επιβεβαίωση ότι έχουμε χαράξει τη σωστή πορεία και ένα κίνητρο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα βιώσιμο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», δηλώνει η Urška Butolen, Υπεύθυνη Διαχείρισης Βιωσιμότητας της Gorenje.