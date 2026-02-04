Συμφωνία Metlen – Schroders Greencoat για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Schroders Greencoat, διαχειριστής υποδομών ενεργειακής μετάβασης της Schroders Capital, και η Metlen Energy & Metals, ανακοίνωσαν τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου επτά φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 283 MW, για λογαριασμό πελατών της.

Τα έργα, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία και υπό κατασκευή, αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη METLEN σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας και της Σκωτίας. Από τα συνολικά 283 MW, τα 143 MW είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εντός του Β’ τριμήνου του 2026. Τα έργα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 89.333 νοικοκυριών και διαθέτουν μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας με τη Vodafone και την Engie.

Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της METLEN και της Schroders Greencoat, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή τους, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου περίπου 110 MW το 2024. Η συμφωνία αυτή εδραιώνει τη Schroders Greencoat ως έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Ενεργειακής Μετάβασης της METLEN, δήλωσε: “Η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής Asset Rotation της METLEN. Τα έργα αυτά, με τη σωστή δομή και τις μοναδικές δυνατότητες της METLEN, συνεχίζουν να προσελκύουν θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας”.

Ο Duncan Hale, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου της Schroders Greencoat, τόνισε: “Η εξαγορά αυτή προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου και να αποκομίσουν σταθερές αποδόσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική μας για τη δημιουργία ενός χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέλλοντος”.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνεπή υλοποίηση του προγράμματος Asset Rotation της METLEN, ενισχύοντας τη στρατηγική ανάπτυξής της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Akereos Capital ήταν Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της METLEN, ενώ οι Pinsent Masons LLP, Walker Morris LLP και Harper Macleod LLP υπηρέτησαν ως νομικοί σύμβουλοι της METLEN για διάφορα θέματα της συναλλαγής.