Vestitel: ψηφιακές λύσεις για ενέργεια και utilities με έμφαση στη μέτρηση και τον έλεγχο δικτύων

Η ψηφιοποίηση των υποδομών ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μετατρέπεται σταδιακά σε βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό των απωλειών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτό το πεδίο τοποθετείται η Vestitel, η οποία, αξιοποιώντας την εμπειρία της ως μέλος του Overgas, αναπτύσσει τεχνολογίες και υπηρεσίες που συνδέουν την ενέργεια με τα δίκτυα IoT και τον ψηφιακό έλεγχο κρίσιμων υποδομών.

Στον πυρήνα των λύσεων της Vestitel βρίσκεται η τεχνολογία LoRaWAN, την οποία η εταιρεία αξιοποιεί ως πάροχος δικτύου σε περισσότερες από 30 πόλεις σε Βουλγαρία και Ελλάδα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται κατάλληλη για εφαρμογές ενέργειας και utilities, καθώς προσφέρει μεγάλη εμβέλεια, καλή διεισδυτικότητα σε υπόγειες ή δυσπρόσιτες εγκαταστάσεις και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, έξυπνοι μετρητές και αισθητήρες μπορούν να λειτουργούν για έως και δέκα χρόνια χωρίς αντικατάσταση μπαταρίας, περιορίζοντας αισθητά τα κόστη συντήρησης.

Η συνδεσιμότητα συμπληρώνεται από την ιδιόκτητη πλατφόρμα IoT της Vestitel (vIoT), η οποία συγκεντρώνει δεδομένα κατανάλωσης και λειτουργίας από χιλιάδες συσκευές πεδίου και τα διασυνδέει με υφιστάμενα συστήματα των οργανισμών, όπως GIS και επιχειρησιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vestitel, Valentin Velichkov, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, η αξία της λύσης δεν βρίσκεται μόνο στη μέτρηση, αλλά στην ικανότητα να εντοπίζονται έγκαιρα απώλειες, δυσλειτουργίες και αποκλίσεις, πριν αυτές μετατραπούν σε κόστος ή βλάβες μεγάλης κλίμακας.

Η πιο ώριμη εφαρμογή του μοντέλου αυτού αφορά τον κλάδο του φυσικού αερίου. Η Vestitel υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο Smart Gas μέσω LoRaWAN στην Ευρώπη, με περίπου 100.000 έξυπνους μετρητές φυσικού αερίου εγκατεστημένους σε περισσότερες από 20 πόλεις της Βουλγαρίας. Ο στόχος είναι οι εγκαταστάσεις να φτάσουν τις 500.000 έως το 2030. Η συνεχής τηλεμετρία επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, τη μείωση των επιτόπιων παρεμβάσεων και τη σημαντική υποχώρηση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί πάνω από 1.500 χιλιόμετρα τηλεπικοινωνιακών οδεύσεων κατά μήκος αγωγών φυσικού αερίου, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Το ίδιο μοντέλο, όπως επισημαίνει η Vestitel, είναι πλήρως αντιγράψιμο και για άλλους τομείς κοινής ωφέλειας, όπως η ύδρευση, η τηλεθέρμανση και ο ηλεκτρισμός. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει ξεκινήσει αρχικές συζητήσεις με ελληνικούς οργανισμούς κοινής ωφέλειας για την ανάπτυξη λύσεων Smart Utilities. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Valentin Velichkov, μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ΕΥΔΑΠ, με αντικείμενο την εφαρμογή έξυπνης μέτρησης και ψηφιακής διαχείρισης δικτύων ύδρευσης. Όπως ανέφερε ο CEO της Vestitel, στόχος είναι η μεταφορά της εμπειρίας από το Smart Gas σε εφαρμογές Smart Water, ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνιες προκλήσεις όπως οι απώλειες νερού, η περιορισμένη ορατότητα στο δίκτυο και η εξάρτηση από χειροκίνητες διαδικασίες.

Πέρα από τη μέτρηση και τη συνδεσιμότητα, η Vestitel προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις ενέργειας και utilities. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει πλατφόρμες διαχείρισης μετρητών, συστήματα SCADA για την εποπτεία δικτύων, καθώς και λύσεις κυβερνοασφάλειας και αποθήκευσης δεδομένων στο Cloud. Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται με εργαλεία Big Data και AI, σε μοντέλο SaaS, επιτρέποντας στους οργανισμούς να περνούν από την απλή καταγραφή στην ενεργή διαχείριση των υποδομών τους.

Η ανάπτυξη των λύσεων Smart Utilities στην Ελλάδα εντάσσεται σε επενδυτικό πλάνο πενταετίας ύψους 50 εκατ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η δεύτερη φάση, που τοποθετείται χρονικά στην περίοδο 2027–2028, προβλέπει την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Vestitel στην ελληνική αγορά, καθώς και τη λειτουργία εμπορικού και τεχνικού γραφείου στην Αθήνα. Με ορίζοντα το 2030, η εταιρεία φιλοδοξεί να εδραιώσει ένα μοντέλο ψηφιακής διαχείρισης δικτύων που συνδέει την ενέργεια και τα utilities με τον πραγματικό χρόνο και τα δεδομένα, μετατρέποντας τις υποδομές από παθητικά δίκτυα σε ενεργά εργαλεία ελέγχου και εξοικονόμησης.