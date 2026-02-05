Shell: Κατώτερα των προσδοκιών τα κέρδη δ’ τριμήνου, τα χειρότερα από το 2021

Κατώτερα των προσδοκιών κέρδη τριμήνου ανακοίνωσε την Πέμπτη η βρετανική Shell, καθώς η ελαφρώς υψηλότερη παραγωγή επισκιάστηκε από τις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.

Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ευρώπης ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα 3,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, μειωμένα κατά 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 3,51 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα τριμήνου της Shell από το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για το σύνολο του 2025, η Shell ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 18,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτω από τις εκτιμήσεις, σε σύγκριση με τα ετήσια κέρδη 23,72 δισ. δολ. του προηγούμενου έτους.

Η Shell διατήρησε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος κατά 4% σε 0,372 δολάρια ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 45,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.

Οι επενδυτές εστιάζουν στις προοπτικές ανάπτυξης της Shell, μετά την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Wael Sawan να μειώσει τα έξοδα και να αποχωρήσει από περιουσιακά στοιχεία με χαμηλή απόδοση. Ο στόχος της εταιρείας να καλύψει το μεγάλο χάσμα αποτίμησης με τις Exxon Mobil και Chevron φαίνεται να απομακρύνεται καθώς οι μετοχές των αμερικανών ανταγωνιστών της σημειώνουν ισχυρά κέρδη.

Ο τίτλος της Shell πέρασε από την καλύτερη απόδοση μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών στον κόσμο πέρυσι στην χειρότερη μέχρι στιγμής το 2026.