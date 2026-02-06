  1. Home
Κλίμα και αιολική ενέργεια: Πολιτικές και δεδομένα
Αιολική ενέργεια
Νέα
Κλίμα και αιολική ενέργεια: Πολιτικές και δεδομένα

Κλίμα και αιολική ενέργεια: Πολιτικές και δεδομένα

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ - Στατιστική Αιολικής Ενέργειας 2025

Η Principia ολοκλήρωσε την εξαγορά και απόκτηση του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025

Πόσο επίκαιρη παραμένει η συζήτηση για το κλίμα και την ενέργεια; Ποια είναι η θέση και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας; Ποια η σχέση της κλιματικής κρίσης με τα ακραία φαινόμενα, όπως οι δασικές πυρκαγιές; Ποια η σημασία της αιολικής ενέργειας; Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τα αιoλικά πάρκα;

Στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, συζητούν στην εσπερίδα που οργανώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec με θέμα: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα».

AGENDA
Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

Maya Perera | Policy Officer for Climate and Energy, European Environmental Bureau
An overview of climate status and the needs for the energy policies

ΠαρουσιάσειςΣυζήτηση

Αλέξανδρος Κουλίδης |  Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc in Computational Mechanics (Fluid Dynamics) ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ, Στέλεχος ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ
Ο Κλιματικός Νόμος και οι υποχρεώσεις των εθνικών κυβερνήσεων – Ο κλιματικός νόμος ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος

Αντώνης Κούκουζας | Επιπυραγός, Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)
Η δασοπροστασία στο περιβάλλον της κλιματικής κρίσης – Ο προστατευτικός ρόλος των δασοτεχνικών έργων και των αναδασώσεων που εκτελούν τα αιολικά πάρκα

Νίκος Μάντζαρης | Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής και Συνιδρυτής του Green Tank
Η ενεργειακή & κλιματική πολιτική της Ελλάδας: δεδομένα και επιλογές για το μέλλον

Ανδρέας Βλαμάκης | Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Ανάπτυξης έργων ΕΝΤΕΚΑ
Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή: ναι, συμβαίνει — ανησυχητικά δεδομένα, δύσκολες αλλά υπαρκτές προοπτικές

Παναγιώτης Παπασταματίου Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ
Σύνοψη – Συμπεράσματα: Ο ρόλος της αιολικής ενέργειας στην προστασία του κλίματος

Πληροφορίες για την 8η Διεθνή Έκθεση Verde.tec μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

