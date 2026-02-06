Στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, συζητούν στην εσπερίδα που οργανώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec με θέμα: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα».

AGENDA

Προσκεκλημένη

Ομιλήτρια

Maya Perera | Policy Officer for Climate and Energy, European Environmental Bureau

An overview of climate status and the needs for the energy policies

Παρουσιάσεις – Συζήτηση

Αλέξανδρος Κουλίδης | Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc in Computational Mechanics (Fluid Dynamics) ΕΜΠ, ΥΔ ΕΜΠ, Στέλεχος ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ

Ο Κλιματικός Νόμος και οι υποχρεώσεις των εθνικών κυβερνήσεων – Ο κλιματικός νόμος ως εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος

Αντώνης Κούκουζας | Επιπυραγός, Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πρόεδρος Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.)

Η δασοπροστασία στο περιβάλλον της κλιματικής κρίσης – Ο προστατευτικός ρόλος των δασοτεχνικών έργων και των αναδασώσεων που εκτελούν τα αιολικά πάρκα

Νίκος Μάντζαρης | Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής και Συνιδρυτής του Green Tank

Η ενεργειακή & κλιματική πολιτική της Ελλάδας: δεδομένα και επιλογές για το μέλλον

Ανδρέας Βλαμάκης | Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Ανάπτυξης έργων ΕΝΤΕΚΑ

Ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή: ναι, συμβαίνει — ανησυχητικά δεδομένα, δύσκολες αλλά υπαρκτές προοπτικές

Παναγιώτης Παπασταματίου | Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ

Σύνοψη – Συμπεράσματα: Ο ρόλος της αιολικής ενέργειας στην προστασία του κλίματος

