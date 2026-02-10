BP: Φρένο στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών – Νέος στόχος για μείωση του κόστους

Η BP σταματά την επαναγορά μετοχών και αυξάνει τον στόχο της για μείωση του κόστους το επόμενο έτος, καθώς αυξάνεται η πίεση στον βρετανικό κολοσσό να υλοποιήσει τον στόχο της ανάκαμψης.

Η εταιρεία σχεδιάζει μείωση του κόστους κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2027, ανέφερε.

Ο πετρελαϊκός όμιλος ανακοίνωσε καθαρά έσοδα ύψους 1,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δ’ τρίμηνο, κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2025 ήταν μια ταραχώδης χρονιά για την BP, η οποία ξεκίνησε με την Elliott Investment Management να πιέζει για δραστικές αλλαγές και ολοκληρώθηκε με την απομάκρυνση του Murray Auchincloss από την ηγεσία της εταιρείας.

Η Meg O’Neill, διευθύνουσα σύμβουλος της Woodside Energy Group Ltd. που επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον Auchincloss, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η O’Neill, γνωστή ως υπέρμαχος των ορυκτών καυσίμων, αναμένεται να επιταχύνει την απομάκρυνση από την πράσινη ενέργεια, κάτι που έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από τους μετόχους.