ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται  μέσα από δράση ανακύκλωσης

Η πρωτοβουλία της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ λειτούργησε ως κίνητρο για τη συλλογή παλιών ή μη λειτουργικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και καμένων λαμπτήρων, μέσω των αλυσίδων καταστημάτων ΤΕΧΝΟΜΑΤ και ΜΕΪΔΑΝΗΣ, ενώ παράλληλα συνέδεσε τη δράση με τη φύτευση νέων δέντρων σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό We4All.

Με τον τρόπο αυτό, μια καθημερινή πράξη ανακύκλωσης συνδέθηκε με ένα μετρήσιμο περιβαλλοντικό όφελος, ενισχύοντας το αστικό και φυσικό πράσινο.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε κλήρωση με έπαθλα ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ, ενώ παράλληλα κάθε συμμετοχή ενεργοποιούσε τη δέσμευση της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ για τη φύτευση νέων δέντρων σε περιοχές της χώρας.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η φύτευση 250 δέντρων, με τις πρώτες παρεμβάσεις να έχουν πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, τη Βούλα και την Παιανία, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο.

Η ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στοχευμένα κίνητρα στην ενίσχυση της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Κάθε συσκευή που συλλέχθηκε και κάθε δέντρο που φυτεύτηκε εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για την προστασία των φυσικών πόρων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.