Ρωσική «ανθρωπιστική» αποστολή πετρελαίου στην Κούβα εν μέσω βαθιάς ενεργειακής κρίσης

Η Ρωσία αναμένεται να προμηθεύσει την Κούβα με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στο πλαίσιο «ανθρωπιστικής βοήθειας», σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Izvestia την Πέμπτη. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών.

Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσίας δήλωσε στην Izvestia ότι «από όσο γνωρίζουμε, η Ρωσία αναμένεται σύντομα να προμηθεύσει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου στην Κούβα ως ανθρωπιστική βοήθεια», επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις της Μόσχας να στηρίξει τον παραδοσιακό της σύμμαχο.

Η κρίση στην Κούβα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον περιορισμό των προμηθειών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων. Το Κρεμλίνο, τη Δευτέρα, κατηγόρησε ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να «πνίξουν» οικονομικά το νησί, το οποίο τελεί υπό εμπορικό εμπάργκο των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια.

Η έλλειψη καυσίμων έχει οδηγήσει την Αβάνα στη λήψη αυστηρών μέτρων εξοικονόμησης, φτάνοντας ακόμη και στον περιορισμό του ανεφοδιασμού αεροσκαφών. Ως αποτέλεσμα, αρκετές ξένες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους προς την Κούβα, ενώ ορισμένες κυβερνήσεις —μεταξύ αυτών και η Ρωσία— συνέστησαν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο νησί μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέφερε ότι τα προβλήματα ανεφοδιασμού «ανάγκασαν» τις Rossiya Airlines και Nordwind Airlines να αναπροσαρμόσουν τα προγράμματα πτήσεών τους προς την Κούβα.

«Η Rossiya Airlines θα πραγματοποιήσει περιορισμένο αριθμό πτήσεων μετ’ επιστροφής — από την Αβάνα και το Βαραντέρο προς τη Μόσχα — προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή των Ρώσων τουριστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κούβα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Ρωσίας, περίπου 5.000 Ρώσοι τουρίστες ενδέχεται να παραμένουν ακόμη στο νησί, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ομαλή ολοκλήρωση των πτήσεων επαναπατρισμού.