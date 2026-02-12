Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων
“Αντικειμενικά, με τα στοιχεία που διαθέτουμε κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους. Τα δυνητικά κοιτάσματα τα οποία ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε, αν βρεθούν στις διαστάσεις που έχουμε, υπερκαλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες. Συνεπώς, όχι μόνο γίνεσαι παραγωγός και καλύπτεις τις εθνικές ανάγκες αλλά έχεις και εξαγωγικές δυνατότητες και αυτό δίνει περιφερειακή επιρροή”.
Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος μιλώντας στην ημερίδα ‘Αμυνας και Γεωπολιτικής που διοργάνωσε το capital.gr και το Forbes Greece.
Η ΕΔΕΥΕΠ θα επιδιώξει να υπάρξει συνεννόηση προκειμένου οι νέες έρευνες να συνδυαστούν με τις αντίστοιχες που θα κάνουν οι Chevron και Helleniq Energy στις 4 περιοχές, με στόχο αυτές να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου.
Ο κ. Στεφάτος χαρακτήρισε εξάλλου εφικτό το στόχο να γίνει στις αρχές του 2027 ερευνητική γεώτρηση στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο, από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy όπου οι πιθανοί πόροι εκτιμώνται σε 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.