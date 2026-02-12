Στεφάτος: Κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους υδρογονανθράκων

“Αντικειμενικά, με τα στοιχεία που διαθέτουμε κυνηγάμε πολύ μεγάλους στόχους. Τα δυνητικά κοιτάσματα τα οποία ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε, αν βρεθούν στις διαστάσεις που έχουμε, υπερκαλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες. Συνεπώς, όχι μόνο γίνεσαι παραγωγός και καλύπτεις τις εθνικές ανάγκες αλλά έχεις και εξαγωγικές δυνατότητες και αυτό δίνει περιφερειακή επιρροή”.

Αυτό επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος μιλώντας στην ημερίδα ‘Αμυνας και Γεωπολιτικής που διοργάνωσε το capital.gr και το Forbes Greece.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μεγάλη εταιρία του χώρου – μία από τις δύο μεγαλύτερες διεθνώς – προσέγγισε την Αρχή ζητώντας να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες σε νέες περιοχές, πέρα από αυτές που έχουν παραχωρηθεί. Κατά τις πληροφορίες το ενδιαφέρον αφορά περιοχές που είχαν προκηρυχθεί κατά την περίοδο 2012-2014 για τις οποίες υπάρχει ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση, συνεπώς οι διαδικασίες μπορούν να “τρέξουν” πιο γρήγορα.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα – όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου – υπογράφονται οι συμβάσεις για την παραχώρηση τεσσάρων περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία της Chevron με την Helleniq Energy και θα ακολουθήσει η κατάθεσή τους στη Βουλή για κύρωση.

Η ΕΔΕΥΕΠ θα επιδιώξει να υπάρξει συνεννόηση προκειμένου οι νέες έρευνες να συνδυαστούν με τις αντίστοιχες που θα κάνουν οι Chevron και Helleniq Energy στις 4 περιοχές, με στόχο αυτές να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου.

Ο κ. Στεφάτος χαρακτήρισε εξάλλου εφικτό το στόχο να γίνει στις αρχές του 2027 ερευνητική γεώτρηση στο “οικόπεδο 2” στο Ιόνιο, από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy όπου οι πιθανοί πόροι εκτιμώνται σε 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.