FSRU «Θράκη»: Το δεύτερο έργο LNG της Gastrade και ο ρόλος του στον περιφερειακό εφοδιασμό

Η Gastrade προωθεί την ανάπτυξη δεύτερου πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG στη Θράκη, με στόχο έναρξη λειτουργίας το 2028 και προϋπολογισμό έως 600 εκατ. ευρώ. Το έργο συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου και εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των εισαγωγών LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες της περιοχής αναζητούν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Η επενδυτική απόφαση αναμένεται έως το 2026 ή το αργότερο στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και εξαρτάται κυρίως από τη σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων δέσμευσης δυναμικότητας. Η ύπαρξη τέτοιων συμφωνιών αποτελεί βασική προϋπόθεση χρηματοδότησης, καθώς εξασφαλίζει προβλεψιμότητα εσόδων για ένα έργο με υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις και σχετικά σταθερές αποδόσεις.

Ο ρόλος στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη

Ο σχεδιασμός του σταθμού εντάσσεται στη λογική ενίσχυσης της Ελλάδας ως σημείου εισόδου φυσικού αερίου προς τις αγορές του Βορρά. Με την προσθήκη της νέας υποδομής, οι εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας εκτιμάται ότι μπορούν να αυξηθούν από περίπου 2–2,5 bcm ετησίως σε 7–7,5 bcm. Οι ποσότητες αυτές προορίζονται για αγορές όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Μολδαβία και η Ουκρανία, περιοχές όπου προβλέπεται ενεργειακό έλλειμμα 25–35 bcm έως το τέλος της δεκαετίας λόγω της μείωσης ρωσικών προμηθειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα μονάδα δεν αντιμετωπίζεται ως έργο εσωτερικής επάρκειας, αλλά ως υποδομή διαμετακόμισης που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα αερίου σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Η σχέση με το FSRU Αλεξανδρούπολης

Το νέο έργο διαφοροποιείται από τον υφιστάμενο σταθμό της Αλεξανδρούπολης τόσο ως προς τη θέση εγκατάστασης όσο και ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η μονάδα Αλεξανδρούπολης βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από την ακτή, ενώ ο σχεδιαζόμενος σταθμός στη Θράκη προβλέπεται να τοποθετηθεί σε απόσταση 8–9 χιλιομέτρων και βορειότερα.

Σε επίπεδο δυναμικότητας, η υφιστάμενη εγκατάσταση διαθέτει βασική δυνατότητα αεριοποίησης περίπου 5,5 bcm ετησίως, με μέγιστο επίπεδο τα 8 bcm. Η νέα μονάδα σχεδιάζεται να προσθέσει επιπλέον περίπου 5 bcm ετησίως, αυξάνοντας τη συνολική διαθέσιμη δυναμικότητα της περιοχής και διευρύνοντας τις επιλογές διαχείρισης φορτίων LNG.

Επιπλέον, η εγκατάσταση της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και έχει προσελκύσει 15 χρήστες, με σημαντικό μέρος της δυναμικότητάς της δεσμευμένο για τα πρώτα χρόνια. Αντίθετα, το έργο της Θράκης βρίσκεται ακόμη στο στάδιο προετοιμασίας και εξαρτάται από εμπορικές συμφωνίες και χρηματοδοτικές δεσμεύσεις.

Η διεθνής σημασία του έργου – η χρηματοδότηση

Το επενδυτικό σχήμα εξετάζει συμμετοχή αμερικανικών χρηματοδοτικών οργανισμών όπως η DFC και η Ex-Im Bank. Η εμπλοκή τους μπορεί να λάβει τη μορφή δανεισμού ή μετοχικής συμμετοχής και θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση βιώσιμης χρηματοδοτικής δομής. Παράλληλα, η παρουσία τους συνδέεται με τη στρατηγική ενίσχυσης των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.

Η διεθνής αυτή διάσταση αντανακλά τη γεωπολιτική σημασία των υποδομών LNG στην περιοχή, καθώς αποτελούν βασικά εργαλεία διαφοροποίησης πηγών προμήθειας και ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού.

Το χρονοδιάγραμμα

Το 2026 θεωρείται κρίσιμο έτος για την πορεία του έργου. Η ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών με χρήστες δυναμικότητας, οι αποφάσεις χρηματοδότησης και η διεθνής ζήτηση LNG θα καθορίσουν αν θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.

Εφόσον προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο σταθμός FSRU «Θράκη» θα αποτελέσει πρόσθετη υποδομή εισαγωγής LNG στη Βόρεια Ελλάδα, με κύρια λειτουργία την τροφοδοσία περιφερειακών αγορών και όχι μόνο την κάλυψη εγχώριων αναγκών. Αυτό είναι και το στοιχείο που του αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής.

Εικόνα: https://www.gastrade.gr/