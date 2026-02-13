Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Σταθερή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 – Ραγδαίες αλλαγές σε τιμές και μίγμα καυσίμου

Τα τελευταία χρόνια, ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας διαδραματίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στην οικονομία, τις επενδύσεις και τη διαμόρφωση των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης), στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των εξελίξεων ανά κλάδο και καύσιμο, παρουσιάζει νέα μελέτη που καταγράφει τις σημαντικότερες ενεργειακές τάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η μελέτη εστιάζει στις μεταβολές των τιμών ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς και στη συνολική ζήτηση ενέργειας, με ειδική αναφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Παράλληλα, αναλύονται οι εισαγωγές και εξαγωγές – κυρίως ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου – καθώς και η διαμόρφωση του μίγματος καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σταθερή η Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 54,0 TWh το 2025, παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2024. Σε βάθος πενταετίας (2021-2025), η κατανάλωση του 2025 – όπως και του 2024 – καταγράφεται στο υψηλότερο επίπεδο της περιόδου.

Ανοδικές Τάσεις σε Ηλεκτρισμό και Φυσικό Αέριο – Πτώση στο Πετρέλαιο

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα συμπεράσματα για τους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Η μελέτη καταγράφει ανοδική πορεία στις τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα οι τιμές του αργού πετρελαίου και των πετρελαϊκών προϊόντων ακολουθούν πτωτική πορεία.

Παρά τη διεθνή μείωση των τιμών πετρελαίου, οι τιμές υγρών καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα Καθαρός Εξαγωγέας Ηλεκτρισμού το 2025

Η μελέτη καταγράφει υποχώρηση των εισαγωγών και αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα η χώρα να χαρακτηρίζεται το 2025 ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρισμού.

Στον τομέα του φυσικού αερίου, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών μειώθηκαν σημαντικά. Αντίθετα, αυξήθηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα, αν και εξακολουθούν να αποτελούν μικρό ποσοστό – περίπου 12% – των συνολικών εισαγωγών.

Στροφή στο LNG και Αντιστροφή Ροών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Το 2025, οι ροές μέσω των σημείων εισόδου της Ρεβυθούσα και της Αμφιτρίτη αυξήθηκαν σε ετήσια βάση και αντιστοιχούσαν στο 46% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου.

Οι εισαγωγές LNG από τη Ρωσία μειώθηκαν στο 39%, ενώ οι εισαγωγές από το Αζερμπαϊτζάν παρέμειναν σταθερές στο 15%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ουσιαστική αντιστροφή του μοντέλου προμήθειας φυσικού αερίου, με το LNG να ενισχύει καθοριστικά τη θέση του στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Μετασχηματισμός του Ηλεκτροπαραγωγικού Μίγματος

Το 2025 συνεχίστηκε η διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κατέλαβαν το 49% του μίγματος (+2% σε σχέση με το 2024), ενώ το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε στο 43% (+3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος). Η ενίσχυση αυτών των δύο πηγών επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση του συστήματος προς ένα πιο «πράσινο», αλλά ταυτόχρονα εξαρτημένο από το φυσικό αέριο, μοντέλο παραγωγής.

Συνεχίζονται οι Περικοπές Ενέργειας από ΑΠΕ

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΕΝΕ, εντός του 2026 αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, εξαιτίας της υπερπροσφοράς ενέργειας από ΑΠΕ και του κορεσμένου συστήματος μεταφοράς.

Το ζήτημα των περικοπών (curtailments) αναμένεται να τεθεί εκ νέου στο προσκήνιο, με συζητήσεις μεταξύ της ΡΑΑΕΥ, του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ και των φορέων της αγοράς, κυρίως για το θέμα της αποζημίωσης των αυτοπαραγωγών, καθώς αυξάνονται οι ποσότητες απορριπτόμενης ενέργειας.