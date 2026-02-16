Chevron – HELLENiQ Energy: υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου με γεωστρατηγική διάσταση για την Ελλάδα

Η υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μεταξύ της Chevron και της HELLENiQ ENERGY στο Μέγαρο Μαξίμου σηματοδοτεί την είσοδο του αμερικανικού ομίλου στην ελληνική υπεράκτια έρευνα σε μεγάλη κλίμακα. Οι παραχωρήσεις αφορούν θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ενεργειακό και γεωπολιτικό πλαίσιο που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η κίνηση ενισχύει την παρουσία αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στην περιοχή και συνδέεται με τον σχεδιασμό μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον ευρωπαϊκό Βορρά, μέσω των υποδομών που συγκροτούν τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο. Η συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς παραγωγούς υδρογονανθράκων σε ελληνικές παραχωρήσεις εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι τα ελληνικά θαλάσσια blocks εντάσσονται πλέον στον ευρύτερο χάρτη εξερεύνησης της Ανατολικής Μεσογείου.

Τέσσερις παραχωρήσεις και το χρονοδιάγραμμα ερευνών

Οι συμβάσεις καλύπτουν τέσσερις περιοχές συνολικής έκτασης περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων («Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια Κρήτης I» και «Νότια Κρήτης II»). Μετά την κύρωση από τη Βουλή και την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών εγκρίσεων, το πρόγραμμα προβλέπει την έναρξη σεισμικών ερευνών στο τέλος του 2026.

Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει δισδιάστατες (2D) απεικονίσεις του υπεδάφους και, εφόσον προκύψουν ενδείξεις γεωλογικών δομών με ενδιαφέρον, θα ακολουθήσουν τρισδιάστατες (3D) έρευνες το 2027. Το στάδιο αυτό θα καθορίσει αν υπάρχουν στόχοι που δικαιολογούν ερευνητικές γεωτρήσεις σε επόμενη φάση.

Ενσωμάτωση στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα συμπληρώνει το αποτύπωμα που έχει ήδη διαμορφώσει η εταιρεία σε Ισραήλ και Κύπρο, όπου διαχειρίζεται μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η γεωγραφική συνέχεια αυτών των δραστηριοτήτων δημιουργεί ένα ενιαίο τόξο εξερεύνησης και παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο, με δυνητική σύνδεση προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσω ελληνικών υποδομών.

Στο ίδιο περιφερειακό πλαίσιο εντάσσεται και η παρουσία άλλων αμερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τη θέση της χώρας ως κόμβου διέλευσης και, ενδεχομένως, παραγωγής φυσικού αερίου. Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αντανακλά το ενδιαφέρον για γεωλογικά συστήματα που θεωρούνται ανάλογα με εκείνα της λεκάνης της Λεβαντίνης.

Σύνδεση με τον Κάθετο Διάδρομο

Η προοπτική αξιοποίησης πιθανών κοιτασμάτων συνδέεται με τη δυνατότητα διοχέτευσης ποσοτήτων προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κάθετος Διάδρομος – δίκτυο αγωγών και υποδομών LNG που διασυνδέει την Ελλάδα με αγορές του Βορρά – αποτελεί τη βασική διαδρομή μεταφοράς σε περίπτωση παραγωγής. Η λειτουργία του ως εξαγωγικού διαύλου είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα υπεράκτιων έργων στην περιοχή, καθώς διασφαλίζει πρόσβαση σε πολλαπλές αγορές πέραν της εγχώριας ζήτησης.

Η σύνδεση αυτή εντάσσει τις ελληνικές έρευνες στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό διαφοροποίησης προμηθειών φυσικού αερίου, ιδιαίτερα μετά τη μείωση των ρωσικών ροών. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο ως χώρα διέλευσης LNG και αγωγών, αλλά και ως πιθανή πηγή τροφοδοσίας.

Η γεωστρατηγική διάσταση της συμφωνίας

Η είσοδος της Chevron σε ελληνικές παραχωρήσεις αντανακλά και τη στενή ενεργειακή συνεργασία Αθήνας–Ουάσιγκτον. Η ενεργειακή παρουσία μεγάλων αμερικανικών εταιρειών στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται παράγοντας σταθερότητας και ενίσχυσης δυτικών ενεργειακών διαδρομών σε μια περιοχή με έντονες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη ενισχύει το γεωστρατηγικό της αποτύπωμα σε τρία επίπεδα: ως περιοχή εξερεύνησης υδρογονανθράκων, ως κόμβος μεταφοράς προς την Ευρώπη και ως εταίρος σε ενεργειακά σχήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Το αν η χώρα θα αποκτήσει και παραγωγικό ρόλο θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών της επόμενης πενταετίας. Ωστόσο, η συμμετοχή ενός διεθνούς παραγωγού του μεγέθους της Chevron μεταβάλλει ήδη τη θέση της Ελλάδας στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη.