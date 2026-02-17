  1. Home
Μανιάτης για Chevron: «Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου»
Νέα
Υδρογονάνθρακες
Μανιάτης για Chevron: «Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου»

Γιάννης Μανιάτης
Μανιάτης για Chevron: «Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου»

Τη σημασία της υπογραφής των συμβάσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron υπογράμμισε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης.

Αναφερόμενος στη συμφωνία που αφορά θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο κ. Μανιάτης έκανε λόγο για «σημαντική στιγμή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται σταθερή στρατηγική και συνέπεια στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

«Σημαντική ασφαλώς στιγμή η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων ερευνών με τη CHEVRON, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Όμως, για να μην ξεχνάμε: ελπίζω να μην επαναλάβει ο πρωθυπουργός δηλώσεις όπως αυτή στον ΟΗΕ “το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα, που χάνει την αξία του”, ούτε να διώξουν από τη χώρα εγκατεστημένους ενεργειακούς κολοσσούς, όπως έγινε το 2021-2022, με τη γαλλική TOTAL και την ισπανική REPSOL», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στην καθυστέρηση που, όπως σημειώνει, έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην αξιοποίηση των σχετικών διαγωνισμών. Όπως υπογράμμισε, «χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014, πάνω στον οποίο βασίζεται και η σημερινή σύμβαση, όπως φαίνεται και από τον χάρτη που δημοσιεύει η ίδια η κυβέρνηση».

Κλείνοντας, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι η Ελλάδα «μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου», επισημαίνοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αξιοποίηση των εθνικών ενεργειακών πόρων.

