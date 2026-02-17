4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ: Ψηλά κτήρια και πολύπλοκες κατασκευές

Η κατασκευή ψηλών κτηρίων και πολυλειτουργικών συγκροτημάτων συνοδεύεται από ιδιαίτερες προκλήσεις πυροπροστασίας. Η κάθετη ανάπτυξη αυξάνει τη δυσκολία εκκένωσης, ενώ τα φαινόμενα «καμινάδας» μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση καπνού και θερμότητας.

Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων sprinkler, μηχανικού ελέγχου καπνού, φωνητικών συστημάτων συναγερμού αποτελεί διεθνή πρακτική. Οι κανονισμοί NFPA και Eurocodes δίνουν αυστηρές οδηγίες για την κατασκευή και τη λειτουργία τέτοιων κτηρίων, ενώ η συνεχής επιθεώρηση και οι ασκήσεις εκκένωσης είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής. Η συνδυασμένη χρήση νέων υλικών, τεχνολογιών και κανονισμών επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία των πιο σύνθετων κατασκευών, εξασφαλίζοντας ότι η καινοτομία στην αρχιτεκτονική δεν τίθεται σε αντιπαράθεση με την ασφάλεια.

