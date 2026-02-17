  1. Home
4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ: Ψηλά κτήρια και πολύπλοκες κατασκευές
Κατασκευαστικές
Νέα
Τέταρτο άρθρο αρθρογραφικής σειράς – 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών και Παρουσιάσεων στο πλαίσιο του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου ΕΛΙΠΥΚΑ στη Θεσσαλονίκη 20-21 Μαΐου 2022

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής βασική συνιστώσα στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών

Η κατασκευή ψηλών κτηρίων και πολυλειτουργικών συγκροτημάτων συνοδεύεται από ιδιαίτερες προκλήσεις πυροπροστασίας. Η κάθετη ανάπτυξη αυξάνει τη δυσκολία εκκένωσης, ενώ τα φαινόμενα «καμινάδας» μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση καπνού και θερμότητας.

Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων sprinkler, μηχανικού ελέγχου καπνού, φωνητικών συστημάτων συναγερμού αποτελεί διεθνή πρακτική. Οι κανονισμοί NFPA και Eurocodes δίνουν αυστηρές οδηγίες για την κατασκευή και τη λειτουργία τέτοιων κτηρίων, ενώ η συνεχής επιθεώρηση και οι ασκήσεις εκκένωσης είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής. Η συνδυασμένη χρήση νέων υλικών, τεχνολογιών και κανονισμών επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία των πιο σύνθετων κατασκευών, εξασφαλίζοντας ότι η καινοτομία στην αρχιτεκτονική δεν τίθεται σε αντιπαράθεση με την ασφάλεια.

Μάθετε περισσότερα για τα ψηλά κτήρια και πολύπλοκες κατασκευές στο 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2026. Δηλώστε συμμετοχή εδώ!

