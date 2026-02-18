Συμφωνία Τουρκίας – Shell για έρευνες στα ανοιχτά της Βουλγαρίας

Η τουρκική Turkiye Petrolleri (TPAO) υπέγραψε συμφωνία με τη Shell για την πραγματοποίηση ερευνών στη θαλάσσια ζώνη της Βουλγαρίας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας την Τετάρτη.

Ο υπουργός Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι οι εταιρείες θα διερευνήσουν από κοινού το μπλοκ Khan Tervel, που βρίσκεται κοντά στο πεδίο φυσικού αερίου Sakarya της Τουρκίας, και θα κατέχουν πενταετή άδεια στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας.