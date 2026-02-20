Η ABB δημοσιεύει το σύνολο των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2025, όπου περιλαμβάνονται η Οικονομική Έκθεση, η Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Έκθεση Αποδοχών, η Δήλωση Βιωσιμότητας και η Ενοποιημένη Έκθεση. Η Ενοποιημένη Έκθεση παρέχει τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την εταιρική διακυβέρνηση, τις οικονομικές επιδόσεις και τις επιδόσεις σε επίπεδο βιωσιμότητας.

Ο Chairman της ABB, Peter Voser, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο επίκεντρο των βασικών τάσεων, όπως η επέκταση του ενεργειακού συστήματος λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή μετάβαση. Η στρατηγική “local-for-local”, η οποία βασίζεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή των λύσεων της ABB κοντά στους πελάτες της, μάς καθιστά ανθεκτικούς και αυτάρκεις στις κύριες αγορές».

Ο CEO της εταιρείας, Morten Wierod, σημείωσε: «Στην ABB δεσμευόμαστε να δημιουργούμε αξία για τους συμμετόχους μας. Ενισχύουμε τις επιδόσεις μέσω της στοχευμένης προσήλωσης στο αποκεντρωμένο λειτουργικό μοντέλο “ABB Way”, της ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου και της ισχυρής παρουσίας σε δυναμικές αγορές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενεργειακής απόδοσης και αυτοματισμού».

Όπως ανακοινώθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2026, μέσα στο 2025 η ABB πέτυχε την ισχυρότερη ετήσια επίδοσή της μέχρι σήμερα. Πέρα από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία παρουσιάζει σήμερα και τις επιδόσεις της στον τομέα της βιωσιμότητας.

Πρόοδος στην Ατζέντα Βιωσιμότητας της ABB

Στο πλαίσιο του πυλώνα «συμβολή σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» της Ατζέντας Βιωσιμότητας, η εταιρεία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) Scope 1 και 2 κατά 80% έως το 2030 και κατά 100% έως το 2050, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Το 2025, η ABB πέτυχε μείωση εκπομπών GHG Scope 1 και 2 κατά 79% σε σχέση με το 2019. Ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου στη μείωση των λειτουργικών της εκπομπών, πλέον η εταιρεία προβλέπει μείωση 86% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2019.

Η ABB στοχεύει επίσης να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 3, που καλύπτουν την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας της, κατά 25% έως το 2030 και κατά 90% έως το 2050, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2022. Η συντριπτική πλειονότητα – 97% των εκπομπών Scope 3 της ABB – σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων που πωλούνται στους πελάτες. Το 2025, αν και οι εκπομπές GHG Scope 3 αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 2024, παραμένουν 1,1% χαμηλότερες σε σχέση με το έτος βάσης 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη χρήση ενεργοβόρων προϊόντων από πελάτες που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να βασίζεται σε σημαντική χρήση ορυκτών καυσίμων. Η προηγμένη ενεργειακή απόδοση, η στροφή στη χρήση ηλεκτρισμού και η απανθρακοποίηση των δικτύων αποτελούν βασικούς μοχλούς της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Η πώληση προϊόντων της ABB που -για παράδειγμα- υποστηρίζουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα, θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μειώσεις των εκπομπών Scope 3 της εταιρείας. Οι καινοτομίες της ABB, όπως οι ηλεκτροκινητήρες και οι μετατροπείς κίνησης υψηλής απόδοσης, προσφέρουν σημαντικές καθαρές μειώσεις εκπομπών σε σύγκριση με συμβατικές εναλλακτικές λύσεις. Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ABB που πωλήθηκαν από το 2022, η εταιρεία έχει βοηθήσει τους πελάτες της να αποφύγουν 285 μεγατόνους εκπομπών GHG σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να διπλασιάσει την ενεργειακή απόδοση και να εφαρμόσει συστήματα ενεργειακής διαχείρισης σε όλες τις δραστηριότητές της έως το 2030, η ABB ανέφερε το 2025 βελτίωση 61% στην ενεργειακή παραγωγικότητα από το 2019. Το 2025, το 98% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ABB προήλθε από ανανεώσιμες πηγές, τόσο μέσω προμήθειας όσο και μέσω επιτόπιας παραγωγής.

Στο πλαίσιο του πυλώνα «διατήρηση πόρων» της Ατζέντας Βιωσιμότητας, η ABB στοχεύει στη μηδενική αποστολή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητά της για πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων έως το 2030. Το 2025, η ABB ανακύκλωσε το 81% των αποβλήτων από τις δραστηριότητές της, με μόλις 5,3% (5,8% το 2024) να οδηγείται σε χώρους υγειονομικής ταφής και 4,1% σε ενεργειακή αξιοποίηση. Έως το τέλος του 2025, η ABB είχε αξιολογήσει προϊόντα που αντιστοιχούν στο 46% των εσόδων της, βάσει των κριτηρίων του Πλαισίου Κυκλικότητας που έχει θεσπίσει, με το 27% αυτών να πληροί ήδη τα σχετικά πρότυπα.

Τέλος, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της για ενίσχυση της κοινωνικής προόδου, το 2025 η ABB συνέχισε να μειώνει τον δείκτη συχνότητας ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας (LTIFR), επιτυγχάνοντας κορυφαίο για τον κλάδο ποσοστό 0,14. Αυτό αντιπροσωπεύει βελτίωση σχεδόν 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν 45% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Τα σοβαρά περιστατικά συνέχισαν να μειώνονται, καταγράφοντας πτώση 58% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δεν υπήρξαν θανατηφόρα ατυχήματα. Επίσης, η ABB αύξησε ελαφρώς το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στο 22,6% το 2025.

Το σύνολο των Ετήσιων Εκθέσεων της ABB, συμπεριλαμβανομένης της Ενοποιημένης Έκθεσης και της Δήλωσης Βιωσιμότητας, είναι διαθέσιμο εδώ.