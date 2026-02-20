Οι ιταλικές παρεμβάσεις στην ενέργεια και η επίδραση τους στην Ελλάδα

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις της ιταλικής κυβέρνησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του ρυθμιστικού κινδύνου στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα, προκαλώντας αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις ενεργειακών εταιρειών και ανησυχία στους επενδυτές. Παρά το αρνητικό κλίμα που καταγράφηκε στις αγορές, οι άμεσες επιπτώσεις για την ελληνική αγορά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν περιορισμένες, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της διασύνδεσης Ελλάδας–Ιταλίας και των ιδιαιτεροτήτων της εγχώριας αγοράς.

Οι ιταλικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν αύξηση της φορολογίας για ενεργειακές επιχειρήσεις και αναμόρφωση του μηχανισμού τιμολόγησης, με στόχο τη μείωση των τιμών χονδρικής. Οι παρεμβάσεις αυτές ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στον ευρωπαϊκό κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και συνέβαλαν σε πτωτική κίνηση της μετοχής της ΔΕΗ, στο πλαίσιο ευρύτερης αρνητικής αντίδρασης των επενδυτών στον τομέα.

Περιορισμένη επίδραση μέσω της διασύνδεσης

Αναλυτές της AXIA και της Alpha Finance εκτιμούν ότι η άμεση επίδραση των ιταλικών μέτρων στην ελληνική αγορά θα είναι τεχνικά περιορισμένη. Η διασύνδεση ισχύος 500 MW μεταξύ των δύο χωρών λειτουργεί ως φυσικό όριο στη μετάδοση τιμών και ροών, με αποτέλεσμα οι μεταβολές της ιταλικής αγοράς να μην μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι ιταλικές χονδρεμπορικές τιμές βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τη δυνατότητα ουσιαστικής μεταβολής των εμπορικών ροών ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, παρά τις παρεμβάσεις στη γειτονική χώρα.

Αύξηση ρυθμιστικού κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η σημασία των ιταλικών μέτρων εντοπίζεται κυρίως στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον. Η αύξηση της φορολογίας ενεργειακών εταιρειών και η παρέμβαση στον μηχανισμό τιμολόγησης ενισχύουν την αντίληψη ότι οι κυβερνήσεις μπορούν να μεταβάλλουν αιφνιδίως το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, γεγονός που αυξάνει το αντιλαμβανόμενο ρίσκο για επενδύσεις στον κλάδο.

Η προοπτική υιοθέτησης παρόμοιων παρεμβάσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί βασικό παράγοντα ανησυχίας για επενδυτές και εταιρείες, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει την προβλεψιμότητα των εσόδων και τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων. Ωστόσο, για την Ελλάδα δεν διαφαίνονται αντίστοιχες πολιτικές κατευθύνσεις, στοιχείο που διαφοροποιεί την εγχώρια αγορά από την ιταλική περίπτωση.

Ανθεκτικότητα του επενδυτικού πλάνου της ΔΕΗ

Παρά τη χρηματιστηριακή μεταβλητότητα, οι αναλύσεις συγκλίνουν ότι το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τις εξελίξεις στην Ιταλία. Η AXIA διατηρεί θετική σύσταση για τη μετοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη και η στρατηγική της εταιρείας παραμένουν ισχυρά και ότι οι πιθανές επιδράσεις περιορίζονται στο επίπεδο του επενδυτικού κλίματος.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στην απουσία αντίστοιχων ρυθμιστικών μέτρων στην Ελλάδα όσο και στη δομή της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν επηρεάζεται άμεσα από τις ιταλικές παρεμβάσεις.

Ανάγκη αξιολόγησης με βάση την εγχώρια δυναμική

Οι εξελίξεις στην Ιταλία αναδεικνύουν την ανάγκη αξιολόγησης των ενεργειακών πολιτικών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς. Παρότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά είναι διασυνδεδεμένη, οι τεχνικοί περιορισμοί, η δομή παραγωγής και το ρυθμιστικό πλαίσιο διαφοροποιούν την επίδραση εθνικών μέτρων από χώρα σε χώρα.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι παρεμβάσεις της ιταλικής κυβέρνησης επηρεάζουν κυρίως το επενδυτικό κλίμα και όχι τη λειτουργία της αγοράς ή τα επιχειρηματικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες, ενώ το κύριο ζήτημα αφορά τη συνολική αύξηση του ρυθμιστικού κινδύνου στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.