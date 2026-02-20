Χειμώνας χωρίς συμβιβασμούς: Η τεχνητή νοημοσύνη της LG στα ρούχα σου

Η LG Electronics παρουσιάζει το νέο στεγνωτήριο LG AI DUAL Inverter με AI Dry™, σχεδιασμένο για να προσφέρει αποτελεσματικό στέγνωμα και άνεση στην καθημερινότητα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες όπου η υγρασία και το αργό στέγνωμα αποτελούν πρόκληση.

AI στον πυρήνα για βέλτιστο αποτέλεσμα

Η τεχνολογία AI Dry™, με την υποστήριξη του AI DUAL Inverter™, αναγνωρίζει τον τύπο του υφάσματος και το μέγεθος του φορτίου, προσαρμόζοντας αυτόματα τον κύκλο στεγνώματος. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιεί αποτελεσματικά το στέγνωμα, εξοικονομώντας ενέργεια και χρόνο, ενώ διατηρεί τα ρούχα απαλά και προστατευμένα από συρρίκνωση χάρη στη λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας της αντλίας θερμότητας.

Οι διπλοί κύλινδροι του Dual Inverter Heat Pump™ περιστρέφονται προς αντίθετες κατευθύνσεις, εξισορροπώντας τη λειτουργία και μειώνοντας τους κραδασμούς για αυξημένη απόδοση και σταθερότητα.

Απόλυτα στεγνά ρούχα σε 81 λεπτά

Με τη λειτουργία TurboDry, το στέγνωμα ολοκληρώνεται σε μόλις 81 λεπτά, προσφέροντας γρήγορο αποτέλεσμα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Παράλληλα, η λειτουργία Allergy Care μειώνει τα ζωντανά ακάρεα σκόνης που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, εξασφαλίζοντας βαθύ καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας.

Εύκολη συντήρηση και έξυπνη εμπειρία

Ο Auto Cleaning συμπυκνωτής καθαρίζεται αυτόματα, χωρίς ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης, διατηρώντας τη συσκευή σε υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Με τη λειτουργία Smart Pairing™, το πλυντήριο επιλέγει και προτείνει τον κατάλληλο κύκλο στεγνώματος, ενώ μέσω της εφαρμογής LG ThinQ™ οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τη συσκευή από απόσταση, να κατεβάζουν νέους κύκλους και να ξεκινούν τη λειτουργία εύκολα, από οπουδήποτε.

Κομψός σχεδιασμός και αξιοπιστία

Το στεγνωτήριο διαθέτει μίνιμαλ σχεδιασμό, πόρτα με ενισχυμένο γυαλί και τύμπανο από ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να ταιριάζει αρμονικά σε κάθε σύγχρονο σπίτι.

Προσφέρει 2 έτη εγγύηση, καθώς και 10 έτη εγγύηση στο μοτέρ και στον DUAL Inverter Compressor, για μακροχρόνια αξιοπιστία και σιγουριά.

Με το LG AI DUAL Inverter με AI Dry™, ο χειμώνας γίνεται πιο άνετος, το σπίτι απαλλαγμένο από υγρασία και τα ρούχα στεγνά, απαλά και έτοιμα κάθε στιγμή.