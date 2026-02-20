Eldorado Gold: Στόχος οι 140.000 ουγκιές χρυσού το χρόνο στις Σκουριές

Σημαντική παραγωγή περιμένει η Eldorado από την επένδυση στις Σκουριές της Χαλκιδικής, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2025 του ομίλου.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας του Έργου με 20ετή διάρκεια ζωής του μεταλλείου και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή κατά τη διάρκεια ζωής του ορυχείου 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, ή περίπου 240.000 ουγκιές ισοδύναμου χρυσού.

Η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους, με την παραγωγή χρυσού το 2026 να προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 60.000 και 100.000 ουγκιών και την παραγωγή χαλκού να προβλέπεται μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων λιβρών. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 4ο τρίμηνο του 2025 αφαιρούν μια ανάκτηση 104,2 εκατομμυρίων δολαρίων από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα μέσα και μια ζημία 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνάλλαγμα λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μεταξύ άλλων. • Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές 54,5 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και αρνητικές 232,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές ήταν 109,3 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 315,6 εκατομμύρια δολάρια το 2025. • Χρηματοδότηση Έργου Σκουριών: Οι αναλήψεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών ήταν 238,8 εκατομμύρια ευρώ (278,5 εκατομμύρια δολάρια) το 2025, με τις σωρευτικές αναλήψεις στις 31 Δεκεμβρίου 2025 να ανέρχονται συνολικά σε 680,4 εκατομμύρια ευρώ (799,5 εκατομμύρια δολάρια), με το δάνειο της Χρηματοδότησης Έργου να έχει αντληθεί πλήρως.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου:

• Έσοδα: 577,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 1.818,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

• Καθαρά μετρητά που παράγονται από λειτουργικές δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων: 283,7 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 742,5 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

• Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: 230,0 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 752,0 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

• Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών: 869,4 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025, από 856,8 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

• Καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 252,3 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 519,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (“Προσαρμοσμένο EBITDA”): 265,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 836,2 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στα υψηλότερα καθαρά κέρδη και στις δύο περιόδους. Το υψηλότερο προσαρμοσμένο EBITDA αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αφαίρεση 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων μη πραγματοποιηθέντων κερδών από παράγωγα μέσα το 4ο τρίμηνο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε με την προσθήκη 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων μη πραγματοποιηθεισών ζημιών σε παράγωγα μέσα το 2025.

• Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 126,1 εκατομμύρια δολάρια ή 0,63 δολάρια ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο του 2025 και 354,9 εκατομμύρια δολάρια ή 1,75 δολάρια ανά μετοχή το 2025. Οι προσαρμογές των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων το 2025 περιλαμβάνουν την αφαίρεση ανάκτησης 177,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, κέρδος 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνάλλαγμα λόγω μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων και μη πραγματοποιηθείσα ζημία 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράγωγα μέσα, μεταξύ άλλων.